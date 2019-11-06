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Недвижимость

Шок: цену шикарнейших интерьеров Рудковской на Рублевке сравнили с бюджетом целой страны

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Сапонов

Сергей Сапонов блогер

 архитектор-дизайнер, фотограф
Вкус отечественных знаменитостей по части интерьера и недвижимости уже вряд ли кого-то удивляет. Но дом продюсера Яны Рудковской сумел стать из ряда вон выходящим явлением, считает Сергей Сапонов.
прочитано 566 раз

Обзор рубрики всегда игнорировал отдельно взятый район столицы. Ну, как район столицы, точнее область, а если совсем точнее – деревню, которая стала символом роскоши, успешности и баснословного богатства в 90-х. С тех пор деревня обросла агломератом других деревень, легендарными брендами и своими порядками. Когда-то покупать аутфиты в "ДримХаусе", после этого ужинать в "ЛяМоре", затем отправляться отплясывать на Дачу до утра под лайф Гетты считалось верхом мечтаний всех богем, сейчас Рублевка скорее атрибут анекдотов из прошлого и лишь иногда привлекает к себе внимание событиями в Барвиха Luxury Village. Других причин ехать в тот район в принципе нет. Рублевка устарела, обнищала духом, да и стала атрибутом, про который не говорят в приличном обществе, если вы конечно не из глубокой провинции. Но сегодня отстоим все ужасные пробки на двухполосном Рублевском шоссе, потому что мы нашли повод заехать в этот "лухари-дискрит" второй свежести.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Укомплектованный тренажерный зал, бассейн, освещенная всепогодная собственная хоккейная площадка – какой-нибудь городок в глубинке мечтает о такой инфраструктуре, но хозяйка продолжает удивлять – сад с водопадом, дом в 1000 квадратных метров и 3 этажа неописуемой, неподражаемой, несравнимой роскоши! Да, всем этим богатством обладает одна всем известная семья из трех человек – Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и сыном (хочется добавить “бедным”, ибо повезло ребенку с именем) Гномом Гномычем.

Если вам еще 25 лет выплачивать ипотеку за однушку за МКАДом, лучше дальше не читать, поскольку сегодня делаем акцент не на стиле, а на стоимости. Да, все приведенные ниже цены являются минимальными каталожными ценами фабрик, а все упоминания брендов никаким образом не является рекламными, говорим это исключительно в том контексте, чтобы не подумали, что хозяйка дома осталась недооцененной.

Начнем обзор стильного звездного дома с чердака – просторная комната отдыха и тренажерный зал за стеклянной перегородкой. Невероятно светлое и свободное пространство, особо ничем не заставленное. Кристально белые стены, пол светлого дуба как скромный фон для всего остального. В полноценном тренажерном зале мы находим невероятно модное напольное зеркало Glenn Magnum от итальянского бренда Cattelan, стоимостью 285 тысяч рублей. Закончив тренировку можно присесть на диван Bohemian от Busnelli, их у хозяев на выбор целых два по 720 тысяч и два кресла по 300 тысяч. Один из журнальных столиков также Bohemian – 200 тысяч рублей. Освещают все это пространство две огромные люстры белого стекла. Хочется надеяться, что профессиональный глаз на сей раз подвел и это не люстры от Baccarat, которые стоят как хороший немецкий внедорожник в полной комплектации. Зеркальный буфет от Arte Veneziana по совершенно неподъемной цене.

Armani Casa, Arte Veneziana, Frette, Rubelli, Antonio Lupi, Kartell, Philippe Starck, Antonio Lupi  – скромностью этого списка можно только поразиться, для сравнения – это как иметь гардероб набитый вещами от Dior, Chanel, Fendi, ну, на худой конец, Dolce&Gabbana. Спустимся на этаж ниже в спальню хозяев. Кровать Armani Casa в белой коже, цену на эту модель найти не удалось, но самая бюджетная модель обойдется в 470 тысяч рублей. Рядом с кроватью два зеркальных ночных столика и лампы Armani Casa по 110 тысяч за штуку. На все это великолепие со стены смотрит портрет Одри Хепберн из фильма “Завтрак у Тиффани”, которая, как и автор, могла только позволить себе зайти внутрь магазина на Пятой Авеню. 

В детской ванной комнате установлена полиэтиленовая ванная с цветной подсветкой Oio от Antonio Lupi за 374 тысячи рублей и такая же раковина за 84 тысячи. Освещают отделанную белым мрамором ванную итальянские светильники Flos. 
Спускаемся по белой мраморной лестнице со стеклянным ограждением на первый этаж. Именно первый этаж является квинтэссенцией всего роскошества дома. Скромный лестничный холл не изменяет по цвету всему дома – он такой же белоснежный. Бело-серый мраморный пол, ковер, круглый стол с орхидеями, над столом люстра, два стула, зеркало, комод и торшер. Все предметы невероятно простые и сочетаются между собой на генном уровне. Простые на первый взгляд. Стулья по 342 тысячи рублей каждый, стоимость комода примерно 1 900 000 рублей, зеркало примерно в той же стоимости, все – Arte Veneziana. 

Гостиная просто сражает наповал своей помпезностью: мраморный прозрачный камин, размером с лифт; две огромные золоченые люстры 18 века, купленные на аукционе; напольные вазы из серебра 19 века; несколько зеркальных комодов, буфетов и консолей от Arte Veneziana и почти вся коллекция мебели от Philippe Starck, уникальные гипсовые бабочки на стенах просто как шелуха от семечек, по сравнению стоимости всего остального великолепия. 

После разбора безусловно стильного дома, несомненно, стильной Яны Рудковской хочется, как после хорошего секса, покурить, ведь не каждый день оказываешься в подобных интерьерах, стоимостью с бюджет какой-нибудь Гамбии.

6 ноября 2019, 21:48
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