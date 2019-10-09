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Володин призвал создать новый стандарт застройки городов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Новые микрорайоны должны быть сразу обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа, посвященного реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Участие в мероприятии принимает зампред правительства Виталий Мутко.

Продолжение: Мутко отчитался перед Думой за жилищное строительство
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Необходимо, чтобы воздвигаемые застройщиками микрорайоны сразу были обеспечены объектами социальной инфраструктуры – поликлиниками, школами, детскими садами, скверами, местами для отдыха с детьми, а также транспортной инфраструктурой. "Мы можем с вами принять такую норму федерального закона, и это была бы норма прямого действия", – подчеркнул Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель Госдумы добавил, что также комплексная застройка должна предусматривать размещение опорного пункта полиции таким образом, чтобы участковый мог и жить, и работать в том месте, где он несет службу. "В этом случае мы выходим на стандарты, которые говорят о городах будущего", – добавил Володин.

Виталий Мутко заметил, что нормативы по обеспечению жилой застройки социальной инфраструктурой уже существуют, однако они регулируются нормативными актами на региональном и муниципальном уровнях. В ведомстве намерены сделать этот стандарт обязательным с 2021 года.

Фото: duma.gov.ru

"Лучше нам принять законы федерального уровня, которые бы регулировали эти проблемы и не допускали их возникновения", – подчеркнул Володин. Председатель нижней палаты парламента добавил, что депутаты могут внести соответствующие поправки. "Пусть они будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы и т. д.", – объяснил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что ситуация, когда существует нормативная база, "которую кто-то выполняет, кто-то не выполняет", недопустима. Госдума инициирует законопроект, который эту проблему устранит.

Автор: 9 октября 2019, 14:24

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