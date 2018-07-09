Районы Кунцево и Крылатское связала новая эстакада
"Запуск этого участка позволит улучшить транспортную ситуацию на западе города", – отметил он. По словам Хуснуллина, в процессе реконструкции улицы Боженко, Горбунова, Толбухина, Кубинка и Крылатская были возведены три надземных и два подземных пешеходных перехода.
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что это позволило убрать на Северо-Западной хорде ряд светофоров. Это ускорило движение по улицам и обеспечило безопасность пешеходов, добавил Хуснуллин.
В понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. "В 2011-2012 годах мы начали прорабатывать проект строительства нескольких автомобильных хорд в Москве. Сегодня одна из них, Северо-Западная, закончена с точки зрения формирования улично-дорожной сети", – сказал градоначальник.
А всего лишь неделю назад движение транспорта было запущено по новому Крылатскому мосту, который также является частью Северо-Западной хорды. Собянин отметил, что в рамках строительства участка трассы от Ленинградского шоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицу было построено 2,4 километра дорог.
Северо-Западная хорда – один из крупнейших инфраструктурных проектов столицы. Ее протяженность составляет порядка 80 километров. Она проходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта и соединяет западные и северные районы Москвы. Автомобилистам теперь не нужно ехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.
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