Южный участок большого метрокольца построят в 2020 году

Южный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" будет построен до конца 2020 года. О реализации проекта нового пересадочного контура столичной подземки рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



"Запуск движения на участке БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки", – отметил он. По словам Хуснуллина, будет создана новая скоростная связь между ними, минуя центр города.

Хуснуллин подчеркнул, что новый радиус Большой кольцевой линии снизит нагрузку южных участков Сокольнической, Калужского-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, которые серьезно перегружены. При этом глава стройкомплекса напомнил, что проект предусматривает как строительство нового участка, так и реконструкцию Каховской линии, первый участок которой открылся еще в 1969 году. Она будет присоединена к большому метрокольцу.

"Полностью завершить работы на южном участке БКЛ предполагается до конца 2020 года", – сказал Хуснуллин.

В целом, напомнил он, строительство нового контура с 31 станцией планируется завершить в 2022 году. Его запуск будет производиться участками. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после окончания строительства большое кольцо столичной подземки станет самой протяженной линией метро в мире. "69 километров у нас против 57 километров в Пекине", – сказал градоначальник.

Первый участок БКЛ длиной 10,5 километра был запущен в феврале этого года. Он включает в себя пять станций – "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр". Вскоре должна открыться станция "Нижняя Масловка", которая расположится рядом с Савеловским вокзалом.

В 2021 году планируется завершить строительство северо-восточного участка большого кольца и открыть его для пассажирского движения. Всего на этом отрезке расположатся шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".