Южный участок большого метрокольца построят в 2020 году
"Запуск движения на участке БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит улучшить транспортное обслуживание районов Проспект Вернадского, Обручевского и Черемушки", – отметил он. По словам Хуснуллина, будет создана новая скоростная связь между ними, минуя центр города.
Хуснуллин подчеркнул, что новый радиус Большой кольцевой линии снизит нагрузку южных участков Сокольнической, Калужского-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, которые серьезно перегружены. При этом глава стройкомплекса напомнил, что проект предусматривает как строительство нового участка, так и реконструкцию Каховской линии, первый участок которой открылся еще в 1969 году. Она будет присоединена к большому метрокольцу.
"Полностью завершить работы на южном участке БКЛ предполагается до конца 2020 года", – сказал Хуснуллин.
В целом, напомнил он, строительство нового контура с 31 станцией планируется завершить в 2022 году. Его запуск будет производиться участками. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после окончания строительства большое кольцо столичной подземки станет самой протяженной линией метро в мире. "69 километров у нас против 57 километров в Пекине", – сказал градоначальник.
Первый участок БКЛ длиной 10,5 километра был запущен в феврале этого года. Он включает в себя пять станций – "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр". Вскоре должна открыться станция "Нижняя Масловка", которая расположится рядом с Савеловским вокзалом.
В 2021 году планируется завершить строительство северо-восточного участка большого кольца и открыть его для пассажирского движения. Всего на этом отрезке расположатся шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
30-летняя блондинка прокомментировала нападки на певца
Музыкант встретил артистку на вокзале
Актриса снялась без одежды
Певица предпочитала молчать о коллеге