Как будет развиваться Москва

В российской столице продолжится формирование новых точек роста, развития и притяжения. О стратегии развития Москвы рассказал глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин.



Главный тренд столицы – полицентрическое развитие ее территорий, отметил он. По словам Хуснуллина, Москва должна быть городом, где удобно и комфортно жить, работать и отдыхать.

"Мэр Москвы Сергей Собянин ставит задачу организовать городское пространство так, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу", – сказал руководитель городского стройкомплекса.

Он пояснил, что для этого необходимо покончить с точечной застройкой и развивать периферийные территории комплексно. По словам Хуснуллина, власти Москвы хотят разуплотнить центр города, переориентировать деловую и торговую активность в периферийные работы, формировать там рабочие места с хорошей транспортной доступностью.

"А историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон", - подчеркнул глава стройкомплекса Москвы.

По его мнению, выстраивание транспортной логистики и создание соответствующей инфраструктуры является главным драйвером реализации полицентрической модели. "Причем, приоритет – развитию общественного транспорта", – сказал он.

Хуснуллин добавил, что именно для этого власти города строят метро, развивают территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК), интегрируют железнодорожное кольцо с радиальными направлениями. Еще одним значимым проектом станут Московский центральные диаметры – фактически наземное метро, которое соединит столицу с подмосковными городами.

Напомним, перспективы развития столицы ведущие мировые эксперты будут обсуждать на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в парке "Зарядье" с 17 по 22 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

Глава столичного стройкомплекса назвал нынешний форум самым представительным за все восемь лет существования площадки. "Фактически будут представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, причем их передовыми носителями", – сказал он в интервью газете "Вечерняя Москва".