Как изменилась Новая Москва за шесть лет

В этом году Новой Москве исполняется шесть лет. 1 июля 2012 года к столице были присоединены более 148 тысяч гектаров на юго-западном направлении, возникло два новых административных округа – Новомосковский и Троицкий, а территория города увеличилась почти в 2,5 раза. Присоединенные локации активно развиваются, строятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры, жилье, места приложения труда. Dni.Ru решили выяснить, что сделано в Новой Москве за прошедшие годы.



Современные подходы к градостроительству



Долгосрочная стратегия развития Новой Москвы базируется на ряде важнейших документов, определяющих основные принципы и направления работы по включению присоединенных в 2012 году земель в общее городское пространство. Так, в 2015 году правительством Москвы были утверждены территориальные схемы присоединенных территорий, а в марте прошлого года Мосгордума одобрила Генеральный план развития Новой Москвы. Именно на основе этих документов и будут развиваться присоединенные территории вплоть до 2035 года.

В соответствии с Генпланом, в стратегию развития Москвы заложен принцип полицентрической структуры населения. Это значит, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) создаются так называемые точки роста, которые сочетают в себе жилую, социальную и деловую функции. Помимо жилья, там появляются все необходимые социальные и транспортные объекты, создаются рабочие места. Это позволит предотвратить появление "маятникой" миграции, когда люди перемещаются утром в центр города, а вечером едут обратно, что создает большую загруженность улично-дорожной сети. Важное условие – пешая доступность ко всем необходимым объектам.

Принципиальное значение в деле освоения Новой Москвы уделяется опережающему развитию инфраструктуры. Жилье на присоединенных территориях появляется одновременно или после того, как созданы транспортные и инженерные коммуникации, социальные объекты и рабочие места.

Не меньшее внимание уделяется экологии. В Новой Москве сохраняется рекреационная роль природных территорий, благодаря чему удается добиться сочетания городского уровня жизни и близости к природе. Экологический потенциал присоединенных территорий огромен, и он бережно и эффективно используется в интересах жителей.

С ветерком и без пробок



Одно из приоритетных направлений развития Новой Москвы - обеспечение транспортной доступности присоединенных территорий, в том числе повышение уровня связности локаций внутри ТиНАО. С этой целью за последние годы в Новой Москве было построено более 85 километров дорог, строится 140 километров, а проектируется – почти 100.

Знаковым проектом стала реконструкция Калужского шоссе - главной магистрали на присоединенных территориях. До модернизации это была четырехполосная дорогая, которая не отвечала своему новому статусу. Более того, с учетом роста населения Новой Москвы, вопрос реконструкции "Калужки" приобрел повышенную актуальность.

Первый этап работ строители закончили в мае прошлого года. Был модернизирован участок основного хода от МКАД до деревни Сосенки. Было увеличено количество полос, построены 4,5 километра транспортных развязок, 12 километров боковых проездов, четыре транспортных тоннеля длиной более 2,5 километра. Не забыли и о пешеходах: для из безопасности построили подземные и надземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции завершился в декабре прошлого года. На участке от деревни Милорадово до наукограда Троицк на протяжении 14 километров появились новые эстакады, мосты и шумозащитные экраны. Полностью реконструкция "Калужки" завершится в октябре 2015 года. Новая Москва получит высококлассную магистраль.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, благодаря обновленному Калужскому шоссе присоединенные территории становятся неотъемлемой частью города.

В этом году завершается и строительство дороги Московский - Южное Бутово. Магистраль будет иметь по две полосы движения в каждом направлении с обустроенными тротуарами, инженерными коммуникациями и шумозащитными экранами.

Она разгрузит МКАД на участке между Киевским и Калужским шоссе и Южным Бутово. Будет обеспечена транспортная связь и подъезды к городскому поселению Московский, поселению Сосенское, деревне Летово, улучшится доступ для местных жителей к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, существенно сократится время поездок на работу в утренние и вечерние часы.

Другой крупный транспортный проект на присоединенных территориях – трасса Солнцево– Бутово – Видное. Она пройдет параллельно юго-западному участку МКАД, соединив районы Новой Москвы с областным городом Видное. Благодаря запуску движения по трассе будет перераспределен поток машин и снята часть транспортной нагрузки с радиальных направлений при подъезде к кольцевой автодороге. Строительство планируется завершить уже в следующем году.

Общественный транспорт

Активно на территории Новой Москвы развивается и общественный транспорт. Так, на присоединенных территориях уже действуют две станции метро – "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, открытые для пассажирского движения в начале 2016 года. От "Саларьево" красная ветка идет дальше на юго-запад: уже в конце этого года будет завершено строительство четырех новых станций Сокольнической линии – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Последняя расположится на территории Коммунарки.

В Новую Москву идет и Калининско-Солнцевская линия метрополитена. В этом месяце состоялся технический пуск участка от "Раменок" до "Рассказовки", открыть его для пассажирского движения планируется в течение ближайших месяцев. В дальнейшем планируется продлить желтую ветку от "Рассказовки" до аэропорта Внуково, в непосредственной близости от которого появится одноименная станция подземки.

Кроме того, в Новую Москву потянется проектируемая в настоящий момент ветка от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Улица Новаторов". Предполагается, что она пройдет через Коммунарку вдоль Калужского шоссе до Троицка. Еще одна линия подземки пойдет от станции большого метрокольца "Кленовый бульвар" через районы Восточное и Западное Бирюлево в Щербинку.

Активно развивается и наземный общественный транспорт. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, только за последние два года в ТиНАО было создано 22 новых маршрута и 119 остановок. В ближайшее время будут запущены еще девять маршрутов.

"Сейчас маршрутная сеть общественного транспорта составляет 5,5 тысячи километра. В ТиНАО насчитывается 109 маршрутов общественного транспорта", – сказал он.

В целом создание транспортного каркаса Новой Москвы завершится к 2035 году. На присоединенных территориях будет 72 километра линий метро – 33 станции и четыре электродепо. Кроме того, будут построены дополнительные пути на Киевском железнодорожном направлении, реконструированы пути Курского направления. Не забывают городские власти и про трамвай: в Новой Москве появятся десятки километров линий рельсового транспорта, которые соединят как районы ТиНАО, так и присоединенные территории со "Старой Москвой".

Социальные объекты

Большое внимание уделяется обеспечению Новой Москвы социальными объектами – детскими садами, школами, поликлиниками. В 2012-2018 годах введено в эксплуатацию 54 объекта социальной инфраструктуры, на этот год запланирован еще 21 объект. А в 2019-2028 годах на присоединенных территориях построят еще 74.

Так, одним из знаковых социальных объектов на территории Новой Москвы является международная школа "Летово" в поселении Сосенское, которая откроется уже в этом году к новому учебному сезону. Это целый комплекс зданий со всем необходимым для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет, а также их преподавателей.

"Сейчас проходит итоговая проверка с участием специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Ввести школу планируется в июне, после устранения замечаний. А для учеников школа откроется к 1 сентября", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Школа рассчитана на 1012 учащихся, она включает административно-хозяйственный и бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, водогрейную котельную и другие инженерные сооружения и коммуникации. Кроме того, в "Летово" предусмотрена теплица для практических занятий в области сельского хозяйства, большая спортивная площадка с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисные корты, площадки для занятий волейболом, хоккеем и фигурным катанием.

Также в Новой Москве началось строительство больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, которое завершится в следующем году. Как сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, больница площадью 159 тысяч квадратных метров станет первым многопрофильным стационаром для оказания специализированной медицинской помощи.

Первая очередь медицинского центра включает палатные и лечебно-диагностические корпуса, во вторую входят детский стационар и инфекционный корпус, а также подстанция скорой помощи и пристройка к многопрофильному блоку. Комплекс будет оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет решать даже самые сложные медицинские задачи.

Работа рядом с домом

Наличие достаточного количества рабочих мест для жителей Новой Москвы – один из главных принципов, по которому развиваются присоединенные территории. За последние годы были введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как бизнес-центр "G-10" в Московском, в поселении Внуково открылся "Внуково Логистик", функционирует офисный парк "КОМСИТИ", многофункциональный центр Neopolis, "Фуд Сити" и многие другие. Всего с 2012 по 2018 годы было построено более трех миллионов квадратных метров деловой недвижимости.

Ежегодно в Троицком и Новомосковском административных округах создаются 10-12 тысяч рабочих мест. Реализуемые в Новой Москве масштабные деловые проекты уже позволили создать более 100 тысяч рабочих мест, а уже в этом году их количество увеличится в два раза – до 200 тысяч. В планах у городских властей строительство технопарков – а это еще тысячи высокотехнологичных вакансий.

В 2012 году, к моменту присоединения к Москве новых территорий, на них было около 85 тысяч рабочих мест. В 2014 году их количество возросло до 123,5 тысячи, в 2016 – до 171,3 тысячи. Планируется, что к 2020 году на присоединенных территориях будут работать 220 тысяч человек, а к 2035 году – уже миллион. В настоящий момент 77% жителей Новой Москвы трудятся в границах Троицкого и Новомосковского административных округов.

Жить в комфорте

Жилые районы в Новой Москве создаются в соответствии с современными подходами в градостроительстве и урбанизме. В отличие от микрорайонов, которые строились в советское время в границах МКАД, жилье на присоединенных территориях создается в соответствии с принципами квартальной застройки, которая предполагает разделение пространства на общественное (улица) и приватное (двор). Это сомасштабная человеку городская среда, ориентированная на пешеходную доступность объектов инфраструктуры.

Всего с 2012 по 2018 годы в Новой Москве было введено 10,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Жилье на присоединенных территориях пользуется большой популярностью. В среднем стоимость квадратного метра жилой недвижимости здесь составляет порядка 100 тысяч рублей. Основными покупателями являются активные молодые люди, которые, что немаловажно, планируют не только жить, но и работать в ТиНАО. К 2035 году, в соответствии с Генеральным планом, численность населения Новой Москвы увеличится в пять раз – с 350 тысяч в 2017 году до 1,6 миллиона в 2035 году.

Рядом с жильем создаются новые и реконструируются старые парки. За последние годы на присоединенных территориях создано 13 парков, три из них – за счет столичного бюджета, семь – на муниципальные средства, и пять - за счет инвесторов. В стадии реализации находятся еще 15 общественных пространств.

При этом Троицкий и Новомосковский административный округа обладают богатейшими природными ресурсами. Леса и водоемы периодически убирают и очищают. Кроме того, проводится активная работа по сохранению и реставрации исторического наследия.