Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов

На предстоящем Московском урбанистическом форуме выступят более 300 экспертов мирового уровня. Среди них – мэры крупнейших мегаполисов и лидеры знаковых международных проектов. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Он назвал этот форум самым представительным за все восемь лет существования площадки. "Фактически будут представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, причем их передовыми носителями", – сказал Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва".

По его словам, в российскую столицу приедут сразу несколько знаковых архитекторов и ведущих экспертов современности. Среди них – Рем Колхес, экономист Брюс Кац, создатель теории креативного класса Ричард Флорида, гендиректор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, руководитель департамента развития информационного общества министерства экономики и коммуникаций Эстонии Янек Розов, вице-президент по глобальным инновациям компании Cisco Гай Дитрих.

Также на Московском урбанфоруме ожидается выступление нигерийского архитектора Кунле Адейеми, автора книги "Стресс в большом городе" Мазды Адли, итальянского инженера и изобретателя Карла Ратти, историка архитектуры Владимира Паперного и многих других.

Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум пройдет с 17 по 22 июля. Архитекторы, эксперты, мэры крупнейших мегаполисов и лидеры международных проектов будут выступать в рамках площадки в течение двух дней - 17 и 18 июля, отметил Хуснуллин.

Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Площадкой мероприятия станет парк "Зарядье". Уникальное общественное пространство в сердце Москвы открылось в сентябре прошлого года, но уже сегодня бьет рекорды по посещаемости туристами.