Басков снял отдельную квартиру для своих пиджаков

Николай Басков арендует отдельную квартиру для хранения своей одежды. Одних пиджаков у артиста несколько сотен, он сам сбился со счета.

Классическая музыка загоняла Николая Баскова в угол, артисту в ней было тесно. Поэтому он выбрал поп-музыку: здесь он сам себе художник. Возвращаться в оперу певец пока не планирует – по его словам, может, это и случится, но только после того, как ему исполнится 45 лет.

Гонорарами за выступления на оперной сцене Басов также не был доволен. "У прославленных оперных певцов уровня Кабалье и Доминго очень высокие гонорары. Особенно если они выступают на больших площадках. У меня же они были скромные даже когда я пел в Королевской опере Мадрида – около шести тысяч евро за выступление, что, конечно, мало", – признался певец.

Артисту не нравится, когда его воспринимают как "Колю Басова из гламурной тусовки". По его словам, он вполне самодостаточный певец, делает то, что ему нравится, и ни под кого не подстраивается.

Журналисты напомнили певцу о жалобе Филиппа Киркорова – на то, что костюмы выжили его из квартиры и жилье на Таганке пришлось превратить в склад. И поинтересовались, как обстоят с этим дела у Баскова? Артист признался, что для хранения одежды снимает специальную квартиру. Причем многие из вещей, которые он покупает, потом так и висят на вешалке, он их не носит. Больше всего у Николая пиджаков – несколько сотен. Певец обещает устроить из них выставку на свое 50-летие, пишут "Новые ведомости".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 21 Июн 2018 в 4:22 PDT

Николай Басков получил широкую известность ровно 20 лет назад. Певец победил во Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов. Кроме того, артист получил Вторую премию на конкурсе Grande Voice в Испании, напоминает издание.