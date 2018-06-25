Басков раскрыл тайного ухажера Бузовой

Николай Басков отметился на шоу Андрея Малахова. Он намекнул на то, что знает имя тайного ухажера Ольги Бузовой.

На днях в передаче "Привет, Андрей!" разбирался оглушительный успех песни и видео Филиппа Киркорова "Цвет настроения – синий". Среди гостей, помимо, собственно, самого поп-короля, оказались Кристина Орбакайте, Марина Федункив, отец Филиппа Бедрос Киркоров, Олеся Судзиловская, Николай Басков и многие другие.

Разумеется, посетила съемки и Ольга Бузова, снявшаяся в ролике в образе кассирши в продуктовом магазине. Едва брюнетка села за стол рядом с Филиппом Киркоровым, как Андрей Малахов начал отпускать недвусмысленные шутки, намекая на то, что у поп-короля и поющей ведущей весьма близкие отношения.

В какой-то момент Николай Басков не выдержал и заявил: "У меня есть телефон одного товарища, он будет недоволен!" В студии немедленно образовалась пауза. "Золотой голос России" стойко выдержал это молчание, после чего Филипп нашелся с вопросом: "Ты что, знаешь что-то, чего не знаю я?" Басков парировал: "Конечно! Я знаю про отношения Оли лучше!"

Тут уже включилась и Ольга Бузова. Артистка обратилась к Киркорову. "Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…" – начала поющая ведущая. Однако поп-король ее остановил, попросив не продолжать, чтобы сохранить интригу. Бузова со смехом согласилась.

Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который случился полтора года назад, Ольга Бузова утверждает, что не состоит в отношениях с мужчинами. По словам артистки, всю себя она отдает работе. Однако ходят слухи, что успех Ольги на сцене обеспечен именно влиянием некого состоятельного покровителя. Впрочем, сама Бузова утверждает, что у нее нет продюсера, за ней никто не стоит, и лишь благодаря собственному таланту и труду она смогла многого добиться.