Кожуховская линия метро строится активными темпами

Московские метростроевцы завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского" строящейся Кожуховской линии подземки. Первый ее участок планируется открыть в конце этого года. Новый радиус столичного метрополитена значительно улучшит транспортную ситуацию в юго-восточных районах Москвы.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, длина тоннеля от "Косино" до "Улицы Дмитриевского" – почти километр. "Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", – написал градоначальник на своей странице в Twitter.

По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в настоящее время в проходке тоннелей в Москве задействованы 24 механизированных тоннелепроходческих комплекса (ТПМК). "Всего в городе – 33 тоннелепроходческих щита", – сказал он, отметив, что некоторые их них проходят санацию или готовятся к запуску.

Всего на строительстве новых станций и линий подземки задействовано порядка 50 тысяч человек. Хуснуллин напомнил, что за последние годы подземку в шаговой доступности получили жители около 30 районов города. Глава стройкомплекса Москвы отметил, что темпы развития метро снижаться не будут: по его словам, в ближайшие годы в столице появятся около 50 новых станций.

Одна из них – "Улица Дмитриевского". Хуснуллин отметил, что на ней уже завершено строительство основных конструкций, установлен эскалатор, ведется архитектурная отделка. "На платформе станции ведутся работы по укладке гранита, устройству вентиляционных каналов", – сказал глава городского стройкомплекса. Кроме того, продолжается прокладка инженерных коммуникаций, монтаж лифтов для маломобильных групп населения.

На "Улице Дмитриевского" появится крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит наземный и подземный городской пассажирский транспорт, а также позволит комфортно пересаживаться на него автомобилистам. По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, в рамках реализации проекта ТПУ планируется строительство паркингов, отстойно-разворотной площадки для наземного транспорта и подземных переходов.

Кроме того, транспортно-пересадочный узел "Улица Дмитриевского" будет включать в себя коммерческую и жилую недвижимость, залы ожидания, кассы и иные объекты. "Ввод в эксплуатацию станции метро планируется в 2018 году. К этому времени будет создана необходимая дорожно-транспортная инфраструктура, в том числе остановочные пункты, перроны посадки и высадки, при этом будет расширена до шести полос улица Салтыковская", – сказал Суниев.

Напомним, протяженность Кожуховской линии (по результатам голосования на портале "Активный гражданин" ее планируется переименовать в Некрасовскую. – Прим. ред.) составит 17,5 километра. Новая линия будет открываться для пассажиров поэтапно. Сначала планируется запустить участок от "Косино" до "Некрасовки", а затем продлить ветку от "Косино" до "Нижегородской", где Кожуховская линия соединится с большим метрокольцом.

Новая ветка улучшит транспортную доступность юго-восточных районов Москвы – Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, а также городского округа Люберцы Московской области, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро. Подземку в шаговой доступности получат около 800 тысяч москвичей.