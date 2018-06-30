Московское метро увеличится в два раза

Власти Москвы окончательно утвердили программу развития столичной подземки. В ближайшие годы с вводом новых станций ее протяженность увеличится в два раза. О настоящем и будущем Московского метрополитена в беседе с журналистами рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, в программе развития метро один из главных проектов – Большая кольцевая линия (БКЛ). Это новый пересадочный контур московской подземки длиной почти 70 километров, на котором будет действовать 31 станция.

Одна из них – строящаяся станция "Стромынка", расположенная на северо-восточном участке большого метрокольца. С нее можно будет пересесть на "Сокольники" красной ветки метрополитена. "Работы на станции идет полным ходом, установка буронабивных свай выполнена на 70%, продолжается выемка грунта", – сказал Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что станция будет сдана в 2021 году.

Тогда же планируется полностью завершить строительство северо-восточного участка БКЛ и открыть его для пассажирского движения. Всего на этом отрезке расположатся шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

В целом, отметил Хуснуллин, столичные метростроевцы вышли на все участки строительства большого кольца. "На всех площадках идет работа. Где-то – полноценная стройка, где-то – подготовительный этап", – пояснил руководитель городского стройкомплекса.

По его словам, акцент на развитии Большой кольцевой линии делается еще и потому, что она дает возможность строить новые радиальные линии в районы, которые еще не охвачены подземкой. Одна из таких веток – Кожуховская (по результатам голосования на портале "Активный гражданин" ее планируется переименовать в Некрасовскую. – Прим.Ред.). Она охватит юго-восточные районы столицы и упростит доступ в центр города для сотен тысяч местных жителей. Конечной станцией будет "Нижегородская", где предусмотрена пересадка на большое метрокольцо.

Хуснуллин подчеркнул, что эта линия должна полноценно поехать с пассажирами от "Некрасовки" до "Нижегородской" в 2019 году. По его словам, первый участок со станциями "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" планируется запустить с пассажирами уже в конце этого года, а перед этим, в начале осени, произойдет технический пуск отрезка. "Сейчас там идут пусконаладочные работы, мы ставим задачу до осени сделать максимальное благоустройство прилегающей территории", - сказал руководитель городского стройкомплекса.

Помимо Кожуховской линии, от большого метрокольца (станция "Улица Новаторов") пойдет участок в Новую Москву до Троицка через поселок Коммунарка. Кроме того, от станции "Нижегородская" планируется построить новую линию на восток города, а от "Кленового Бульвара" – в Бирюлево.



В целом, подчеркнул Хуснуллин, темпов, которыми развивается Московский метрополитен, нет практически нигде в мире. "Мы работаем в круглосуточном режиме, вахтовым методом по 12 часов в сутки. Нормативный срок строительства станции метро – восемь лет, а мы укладываемся в 3-4 года", - отметил он. Благодаря этому, добавил Хуснуллин, удается значительно улучшить транспортную ситуацию в городе.

Рассказал глава стройкомплекса Москвы и о некоторых других важных для города проектах. Один из них – программа реновации. По его словам, стартовые площадки под строительство домов для переселенцев подобраны почти во всех районах города. Так, новое жилье появится на месте бывшего Черкизовского рынка. "Там будет качественное жилье с хорошей транспортной доступностью - близость к метро, Московскому центральному кольцу", – сказал Хуснуллин.



Продолжается и проект развития набережных реки Москвы. Одна из них – на территории бывшего завода ЗИЛ, который сейчас активно осваивается под жилую, деловую и развлекательную функции. "Около 19 километров набережной будут благоустраиваться, плюс мы строим новые мосты, увязываем это с улично-дорожной сетью, смотрим, где можно сделать новые причалы, чтобы суда работали не только как туристические, а в дальнейшем стали полноценным транспортом", - подчеркнул Хуснуллин.