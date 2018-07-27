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Недвижимость

На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель

Фото: stroi.mos.ru
Сегодня, 27 июля, открылось движение по разворотному тоннелю на Калужском шоссе. Новый дорожный объект появился недалеко от поселка Газопровод. Участие в церемонии открытия принял мэр столицы Сергей Собянин, который пообещал дальнейшую активную реконструкцию Калужского шоссе. 
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Как рассказал градоначальник, до конца года одна из главных магистралей Новой Москвы будет полностью обновлена – от МКАД до ЦКАД. "Гигантская работа, – заметил он. – Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя полосами в каждом направлении".

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Разворотный тоннель, рассказал Сергей Собянин, разгрузит дороги в районе деревень Мамыри и Сосенки. По его словам, более трех с половиной десятков маршрутов общественного транспорта увеличат скорость движения на 10-15%. Одновременно на 20-25% вырастет пропускная способность боковых проездов Калужки.

В ходе реконструкции дорог столичные власти не забывают и об удобстве пешеходов. Одновременно с тоннелем на Калужском шоссе был сдан в эксплуатацию надземный переход. Два новых дорожных объекта улучшат транспортное обслуживание жителей прилегающих населенных пунктов.

Фото: stroi.mos.ru

Продолжаются работы в рамках второго этапа реконструкции трассы. В его рамках построят и модернизируют почти 26,5 километра дорог. В частности, будут сданы путепроводы в районе Ватутинок и СНТ "Ветеран-2", мост через реку Пахра, десять пешеходных переходов. На сегодняшний день готовность объектов составляет 78%.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, что до начала работ на Калужском шоссе оно представляло собой дорогу с двумя полосами движения в каждом направлении. Согласно проекту реконструкции, магистраль расширится до четырех-пяти полос, будет обустроено около 17 километров боковых проездов в обход населенных пунктов.

Фото: stroi.mos.ru

Первый этап работ на участке от МКАД до Сосенок закончился в мае прошлого года. В декабре 2017-го Сергей Собянин открыл движение по обновленному участку от Сосенок до Ватутинок.

Фото: stroi.mos.ru

После реконструкции шоссе станет главной магистралью Новой Москвы. Она будет соответствовать нормам первого класса дорог.

Автор: Дмитрий Куклин27 июля 2018, 13:39

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