Сенаторы поддержали усиление ответственности застройщиков
Текст законопроекта стал результатом работы сразу нескольких
депутатов. Авторами принятых поправок выступили: спикер Госдумы Вячеслав
Володин, глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый
зампред нижней палаты Иван Мельников, вице-спикер Думы Игорь
Лебедев, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николай Николаев, председатель комитета по транспорту и
строительству Евгений Москвичев, а также глава комитета по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
Документ, в частности, предусматривает введение обязательного банковского сопровождения строительства жилья. Чтобы использование привлеченных средств граждан было исключительно целевым, к строительству будут допускаться только компании, не занимающиеся побочной деятельностью. "Нельзя одновременно привлекать средства граждан на строительство многоквартирных домов и продавать картошку", – отметил Николай Николаев.
Также с 1 июля следующего года строительные компании будут обязаны использовать эскроу-счета, которые позволят получать деньги дольщиков только после сдачи готового жилья. За нарушения новых правил вводятся штрафы. Например, необоснованный отказ выдать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям (как и необоснованная выдача такого документа) обойдется соответствующему органу власти в 50 - 100 тысяч рублей.
Несоблюдение порядка, способа или сроков размещения информации о строительстве в единой системе жилищного строительства, а также за недостоверную опубликованную информацию для должностных лиц предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 50 – 200 тысяч. Повторное нарушение обернется повышенным штрафом или дисквалификацией на срок от одного до трех лет. Законопроект вступает в силу 1 октября текущего года.
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