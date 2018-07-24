Сенаторы поддержали усиление ответственности застройщиков

Совет Федерации одобрил проект закона об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства, одобренный ранее депутатами Госдумы. Поправки были разработаны по поручению главы государства. Владимир Путин призвал выстроить единую вертикаль контроля за долевым строительством.



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