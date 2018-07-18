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Недвижимость

Гости Урбанфорума в восторге от изменившейся Москвы

Москва – динамично развивающийся город. Изменения, произошедшие в столице за последние годы не смогли не заметить многочисленные гости Московского урбанфорума, который открылся в парке "Зарядье". Архитекторы и эксперты в сфере градостроительства назвали лучшие городские объекты.

Продолжение: На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов
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Сам парк "Зарядье", где проходит восьмой Московский урбанистический форум, уже признан лучшим общественным пространством и по версии влиятельных международных архитектурных  бюро, и самими москвичами.

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 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

В дни чемпионата мира по футболу парк стал центром притяжения сотен тысяч гостей Москвы – болельщиков и просто туристов. Сюда обязательно приходят после посещения знаковых культурных объектов – Кремля и Красной площади. Парк прекрасно вписался в историческое и общественное пространство города, не случайно поэтому столичные власти решили провести здесь очередной урбанфорум.

На его площадке выступают архитекторы с мировым именем, политики и общественные деятели. Генеральный директор Vinci Concessions Николя Нотбар назвал Москву динамично развивающимся городом, прекрасно  сочетающим в себе историю и современность.

Нотбар Николя. Кадр youtube.com

Он и его специалисты сами участвовали в развитии транспортной инфраструктуры в Москве  – строили трассу между МКАД и аэропортом "Шереметьево", автодорогу в Петербург. "Мы также разрабатываем новые технологии в этих проектах, а также особые системы платных дорог, связывая их со спутниками", – отметил  Нотбар.

Фото: stroi.mos.ru

По его словам, новые технологии, применяемые в дорожном строительстве,  позволяют делать так, чтобы водителям не приходилось останавливаться у барьеров для оплаты поездок по трассе. Это позволяет значительно  экономить время.

Старший вице-президент по экономике China Railway Construction Corporation  Тиньхуя Джао рассказал, что он второй раз в Москве, похвалил организаторов чемпионата мира по футболу и отметил активное развитие города, особенно в сфере транспорта и инфраструктуры.

Джао Тиньхуя. Кадр youtube.com

По его словам, архитекторам и инженерам удалось успешно вписать современные сооружения в историческую часть города. "Мы хотим привнести в Россию современный китайский опыт строительства метро и  посмотреть возможности для инвестирования в вашу страну", – отметил Джао.

В Москве очень хорошие возможности для инвестирования. Если у нас будут договоренности, то мы будем работать.

"Москва – удивительный и прекрасный город, здесь много зелени. Я приезжаю сюда довольно часто и вижу, как ваша столица меняется к лучшему", – отметил исполнительный вице-президент, генеральный директор Bouygues-Европа Bouygues  Эммануэль Форест.

Форест Эммануэль. Кадр youtube.com

Он не увидел в столице транспортных проблем, назвав инфраструктуру очень удобной и эффективной, а московское метро лучше парижского. "Я почти никогда не видел пробок, так пользуюсь в основном метро и "Аэроэскспрессом", - отметил гость форума.

Форест положительно оценил концепцию развития Новой Москвы, согласно которой жители этого городского округа работают преимущественно рядом с домом. Эксперт также похвалил московские власти за высокий уровень организации чемпионата мира по футболу.

Шоссад Жан-Луи. Кадр youtube.com

В свою очередь, генеральный директор SUEZ  Жан-Луи Шоссад сказал, что чувствует себя в Москве, как дома. "Я поражен тому, с какой скоростью меняется город. Создается впечатление о Москве современной и динамичной", – отметил Шоссад.

Он также выразил надежду на сотрудничество России и Франции в области создания новых технологий. В частности, речь идет о взаимодействии со столичными властями в сфере сбора и переработки крупного строительного мусора.

Герке Юрген. Кадр youtube.com

"Москва – восхитительный город. Он превратился в мировой мегаполис, это видно не только по архитектуре, но по тому количеству людей из разных стран, которые сюда приезжают", – отметил генеральный директор Allianz Capital Partners  Юрген Герке.

Парк "Зарядье" просто поразителен: ты видишь березы – и прямо за ними Кремль. Такого нет нигде. Это сделано потрясающе.

Московский урбанистический форум проходит  с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Он посвящен масштабным городским изменениям последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов. Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Автор: Александр Комаров18 июля 2018, 10:01

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