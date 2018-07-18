На площадках Урбанфорума представлены 70 стран мира
В работе масштабной конференции принимает участие семь тысяч человек из 70 стран мира. Участники представляют все страны Европы, делегации на форум также прибыли из Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
На площадках форума, развернувшихся в парке "Зарядье" уже выступили 340 спикеров, из них 120 представляют иностранные делегации, сообщил заммэра.
В первый день форума, 17 июля основное пленарное заседание провел мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил с докладом об итогах развития столицы за прошедшие 7 лет и планах на будущее.
Пленарное заседание второго дня форума открыл президент Владимир Путин. Глава государства высоко оценил концертный зал "Зарядье".
"Форум проходит в парке "Зарядье", где собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, он может по праву считаться сегодня одним из лучших в Европе", – сказал Путин.
Сама Москва сегодня – огромная площадка для творчества, идей, для осуществления архитектурных замыслов.
Напомним, что деловая часть форума завершилась сегодня, 18 июля. Завтра начнется активная часть фестиваля. Доступ к выставке в концертном зале будет свободным для всех желающих. В экспозиции, на стендах московских компаний и департаментов правительства столицы представлены достижения города за последние годы.
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