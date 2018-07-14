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Недвижимость

На Сокольнической линии метро появятся пять новых станций

Фото: stroi.mos.ru
Помимо строящегося участка красной ветки от "Саларьево" до "Столбово" Сокольническая линия прирастет еще одной станцией с рабочим названием "Новомосковская". Она будет располагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово и улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа (НАО). Об этом и многом другом рассказал в ходе общения с журналистами глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
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Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую

Когда откроют участок красной ветки метро до "Столбово"

 Развитие Москвы

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По его словам, власти города уже практически определились с земельным участком под строительство "Новомосковской": она появится на земле, которая принадлежит девелоперу, занимающемуся возведением жилья в этом районе. "Он передаст земельный участок городу для строительства станции", – сказал Хуснуллин.  

Он подчеркнул, что уже готовится градостроительная документация для публичных слушаний. По его словам, "Новомосковская" может появиться через 5-6 лет. "Но будем стараться построить раньше", – добавил он. Помимо самой станции, на этом участке будет построено электродепо.

"Новомосковская" станет продолжением строящегося отрезка Сокольнической линии до "Столбово", который идет в южном направлении от действующей станции "Саларьево". Он включает четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Строительство участка может быть завершено уже в конце этого года, а открытие пассажирского движения планируется в начале следующего.

Станция "Столбово". Фото: Stroi.mos.ru

До "Рассказовки"

В Новую Москву приходит и желтая, Калининско-Солнцевская линия метрополитена. В июне состоялся технический пуск отрезка от "Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Как отметил Марат Хуснуллин, пассажиры смогут проехать по новому радиусу подземки уже в начале осени, а пока на нем ведутся работы по благоустройству.

При этом глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что благоустраиваются и прилегающие к новым станциям территории. "Изначально предполагалось благоустройство в рамках строительного участка, но сегодня мы расширяем зоны благоустройства. Там появятся дополнительные остановки, дополнительные тротуары, общественные зоны", – сказал он. К примеру, рядом с "Рассказовкой" будут цветники, малые архитектурные формы.

Станция "Новопеределкино". Фото: Stroi.mos.ru

Одной из самых необычных станций как Калининско-Солнцевской линии, так и всего Московского метрополитена является "Мичуринский проспект". Это первая полуподземная станция. Одна из стен, выходящая на природную зону, является прозрачной. Это значит, что пассажиры станции смогут наслаждаться панорамным видом на парк. Марат Хуснуллин назвал "Мичуринский проспект" "технически наполненной" станций с десятками внутренних помещений.

Активными темпами продвигается и реализация проекта Большой кольцевой линии (БКЛ). Первый ее участок со станциями "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" был открыт в феврале этого года. На некоторых из них можно сделать пересадки на другие ветки метро и МЦК. Так, рядом с "Петровским парком" расположена станция "Динамо" Замоскворецкой линии. В настоящее время продолжаются работы по строительству перехода между станциями. По словам Хуснуллина, он может быть открыт в конце 2019 – начале 2020 года.

Финишная прямая СЗХ

Рассказал руководитель городского стройкомплекса и о некоторых других значимых для столицы проектах. Один из них – Северо-Западная хорда (СЗХ), которая соединяет районы запада и севера столицы, являясь по сути дублером МКАД и Третьего транспортного кольца.

Фото: Stroi.mos.ru

Хуснуллин напомнил, что в рамках проекта было построено более 25 искусственных сооружений – тоннели, эстакады, пешеходные переходы. В целом, подчеркнул он, проект почти полностью реализован, осталось открыть лишь несколько объектов. Один из них – небольшой мост через канал имени Москвы. "Мы планируем сдать его в эксплуатацию в конце 2019 года. Это даст дополнительное улучшение пропускной способности хорды", – пояснил он.

А уже в этом году, в начале сентября, откроется связка между СЗХ и платной дорогой на Санкт-Петербург. "Движение на прилегающих к хорде магистралях разгрузилось где-то на 10%, где-то на 15%, а в отдельных случаях - на 20%", – рассказал Хуснуллин.

Музыка в "Зарядье"

Также значимым для города проектом является концертный зал в парке "Зарядье". "В огромном мегаполисе, в самом его центре нам удалось построить зал мирового уровня", – подчеркнул Хуснуллин. По его словам, одновременно выступления в нем могут слушать две тысячи человек.

Фото: Stroi.mos.ru

Кроме того, насладиться музыкальными концертами посетителям "Зарядья" позволят установленные в парке колонки. Первое выступление состоится 8 сентября, трансляция пройдет на огромном экране, расположенном на фасаде здания.
Автор: Иван Поляков14 июля 2018, 15:43

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