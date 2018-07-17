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Недвижимость

Москва покажет на Урбанфоруме свои лучшие проекты

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва представит на Урбанфоруме свое видение мегаполиса будущего и лучшие реализованные проекты. Масштабная встреча архитекторов и  экспертов со всего мира открылась в столице, на площадке парка "Зарядье".
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Международный форум станет международной площадкой для обсуждения будущего мировых мегаполисов, рассказал глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

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"Москва представит свое видение мегаполиса будущего, основанное как уже на достигнутых за последние почти восемь лет результатах, так и на тех проектах и программах, которые воплощает сегодня и намерена реализовывать в перспективе. Нам есть чем удивить коллег", – отметил заммэра.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

По его словам, столица России может стать источником передовых практик при обсуждении будущего мегаполисов на площадках форума. "Москва по ряду показателей демонстрирует такую динамику и качество изменений, которые недостижимы для многих других крупных городов мира", – подчеркнул Хуснуллин.

Власти столицы намерены представить проект развития транспортной инфраструктуры с интеграцией различных видов транспорта в единую взаимосвязанную систему, в том числе Большую кольцевую линию метро, создание Московских центральных диаметров и масштабный дорожно-транспортный проект формирования автомобильных хорд.

Главная задача – показать, как развитие транспортного каркаса влияет на создание мегаполиса будущего.

Хуснуллин добавил, что сам парк "Зарядье", где проходит масштабная встреча, стал примером обустройства общественных пространств и интеграции их в общегородскую среду.

Фото: stroi.mos.ru

Для участия в форуме в Москву приехали несколько ведущих мировых экспертов и архитекторов современности: Рем Колхас, экономист Брюс Кац, автор теории креативного класса Ричард Флорида, генеральный директор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, главный государственный архитектор Нидерландов Флорис Алкемаде. Всего более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальных корпораций.

Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Фото: stroi.mos.ru

Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека, и отметил лучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.

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17 июля 2018, 14:50

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