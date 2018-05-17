Реновация жилья нужна всей России

Программа реновации городских пространств и замены ветхих хрущевок на современное и комфортное жилье нужна не только столице, но и всей России. Об этом в рамках масштабной выставки "АРХ Москва" заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что в 50-е и 60-е годы пятиэтажки строили как временное жилье. Тогда планировалось уже в скором времени переселить их жителей в более комфортабельные квартиры. "У людей запросы на качество жизни были гораздо ниже", – отметил Кузнецов.

Город, отметил он, должен развиваться, поэтому такому мегаполису, как Москва, иметь подобный формат жилья в XXI веке уже стыдно. Кузнецов подчеркнул, что избавляться от такого жилфонда необходимо не только столице, но и всей стране.

Вместе с тем главный архитектор Москвы подчеркнул, что реновация должна включать в себя не только замену старых домов на новые, но и создавать новый городской ландшафт, комфортный и благоприятный для жизни. "С новыми точками притяжения, качеством благоустройства и, как следствие, более высоким качеством жизни", – пояснил Кузнецов. По его словам, это одна из сложнейших задач, которая когда-либо стояла перед столицей.





Рассказал Кузнецов и об итогах архитектурного конкурса по пяти экспериментальным площадкам для программы. По его словам, о результатах станет известно в сентябре, пока же идет активная работа с финалистами, проводится анализ их концепций и предложений.

Главный архитектор Москвы отметил, что прорабатываются и вопросы транспортной доступности новых кварталов, а также их включение в инженерные сети столицы. "Мы работаем с лучшими архитекторами России и привлекаем именитых мастеров из-за рубежа", – добавил он.





На его взгляд, уровень архитектурной компетенции в столице повышается с каждым годом. Свидетельством этому, считает Кузнецов, служат новые интересные объекты – жилые дома, социальные и спортивные объекты, парки, а также то, что эти проекты получают престижные премии и награды. "Москва находится в мировом тренде, сегодня это интересный и лакомый город для крупных знаменитых и звездных архитекторов, желающих реализовать свои задумки", - пояснил Кузнецов.

По его словам, столичные архпроекты стали признавать на международном уровне. Кузнецов привел в пример парк "Зарядье" у стен Кремля, который открылся для посетителей в сентябре прошлого года, а также стадион "Лужники", прошедший масштабную реконструкцию и ставший одной из лучших спортивных площадок в мире.





Реновация ветхого жилого фонда – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.

Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в феврале этого года. Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, всего для нужд реновации в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья комфорт-класса.

Напомним, в среду, 16 мая, в столице начала работать Международная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". В этом году мероприятие стало 23-м по счету. Площадка будет работать в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском валу до 20 мая. В ее рамках запланировано множество деловых мероприятий с участием как российских, так и зарубежных спикеров. Кроме того, все желающие смогут увидеть современные архитектурные проекты, в том числе для программы реновации.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица сохраняет памятники архитектуры и при этом развивает общественные пространства. "Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими проблемами, взаимодействие с инвесторами, жителями – градостроительная политика уже дает свои плоды, Москва с каждым годом становится интереснее", – заявил градоначальник.



Руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин подчеркнул важность проведения выставки. По его словам, мероприятие уже стало знаковым событием для города. Хуснуллин отметил, что в рамках площадки профессионалы отрасли могут обсудить актуальную повестку дня.