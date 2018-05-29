В Новой Москве появятся еще 15 образовательных учреждений

К 2020 году на присоединенных территориях появятся еще 15 образовательных учреждений. Власти города планируют построить и реконструировать семь школ и восемь детских садов. О планах развития образовательной инфраструктуры в Новой Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, развитие присоединенных территорий ведется комплексно. Вместе со строительством жилья появляются новые парки и общественные пространства, а также объекты социальной инфраструктуры и рабочие места. "Такой подход позволяет создавать полноценное городское пространство, удобное и комфортное как для проживания, так и для труда", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в приоритете – обеспечить районы новостроек больницами, поликлиниками, детскими садами и школами. "Только в ближайшие два года в новых округах планируется завершить работы по реконструкции существующих и строительству новых 15 объектов образования", – подчеркнул Хуснуллин. Это семь школ и восемь детских садов, конкретизировал глава столичного стройкомплекса. К приему детей эти объекты планируется подготовить до конца следующего года.

По его словам, самыми масштабными проектами являются строящаяся школа в поселении Сосенское на 1100 мест, а также реконструируемое учебное заведение с новой пристройкой в деревне Яковлевское на 900 учащихся.





Социальная инфраструктура в Новой Москве развивается стремительными темпами. За последние годы на присоединенных территориях введены в эксплуатацию семь поликлиник, десятки школ и детских садов. Благодаря в том числе этим объектам в Новой Москве появилось более ста тысяч рабочих мест.







Всего за последние годы в Москве построено 203 детских сада и 67 школ. До конца 2019 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется построить и сдать в эксплуатацию еще 70 детских садов и 72 школы.