Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы

Столичные власти продолжат развивать спорткомплекс "Лужники" и после завершения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом сообщил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на его территории планируется открыть несколько объектов для занятия спортом.

прочитано 347 раз Как рассказал Марат Хуснуллин, рядом дом с универсальным спортивным залом "Дружба" построят теннисный клуб, который займет площадь в несколько тысяч квадратных метров. Неподалеку от "Лужников" также планируется возвести Центр борьбы.

ПО ТЕМЕ В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана Как развивается олимпийский комплекс "Лужники" Стадион "Лужники" прошел проверку на экологичность Сюжеты Развитие Москвы "Появится большой теннисный клуб на 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости, но уже за периметром "Лужников", около Третьего транспортного кольца, есть планы построить Центр борьбы, – сказал руководитель стройкомплекса. – Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями" Марат Хуснуллин выразил уверенность, что это будет "достойный объект". Кстати, теннисный клуб, на территории которого расположатся 25 кортов, станет самым крупным в стране. Здание построят по адресу: улица Лужники, д. 24, стр. 5Б в районе Хамовники. Помимо теннисных кортов, там же будет возведен 25-метровый бассейн, массажные кабинеты, банный комплекс, универсальные залы для групповых занятий и другие объекты. Планируется, что в составе комплекса будет семь кортов под открытым небом и площадка для пляжного тенниса.

Новая жизнь, отметил руководитель столичного стройкомплекса, ожидает и зал "Дружбу". Он превратится в многофункциональный спортивный комплекс. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разрешение на строительство уже получено. Работы планируется завершить к 2020 году. Годом ранее на территории "Лужников" должен начать работать ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей.



7 мая 2018, 12:28 Автор: Дмитрий Куклин