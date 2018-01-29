Стадион "Лужники" прошел проверку на экологичность

Обновленный стадион "Лужники", который уже летом станет главной ареной чемпионата мира по футболу в России, получил сертификат по стандарту BREEAM Bespoke – первому и наиболее популярному в Европе методу экологической оценки зданий. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, общемировая практика уделяет серьезное внимание "зеленым" стандартам строительства. "Международные эксперты подтвердили, что "Лужники" – это современный объект с высоким уровнем экологичности и ресурсосбережения. Для того, чтобы получить стандарт BREEAM, необходимо было соблюсти ряд крайне строгих требований, которые предъявляются на всех этапах реализации проекта", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.

Получение сертификата BREEAM означает, что здание вошло в список мировых объектов – лидеров по ряду показателей: энергоэффективность, качество инженерных систем, общий уровень проектирования и строительства. Получившие такой сертификат здания экономно расходуют природные ресурсы, безвредны для окружающей среды и комфортны для находящихся в них людей.

"Лужники" получили этот сертификат благодаря обеспечению отличной транспортной доступности, сохранению значительного количества зеленых насаждений и созданию новых, установке современных инженерных систем и высокой степени их автоматизации, а также инфраструктуре для раздельного сбора отходов", – сказал Хуснуллин.





На сегодняшний момент "Лужники" – единственный стадион для чемпионата мира – 2018 по футболу, который обладает финальным сертификатом стандарта. Ряду других стадионов-участников выдан сертификат BREEAM на проектную стадию.

Напомним, масштабная реконструкция "Лужников" была завершена весной прошлого года. В ходе работ арена была фактически построена заново, но при этом был сохранен узнаваемый исторический фасад 1956 года.

Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Для удобства болельщиков ​действуют 16 выходов-входов и 44 каскадных лестницы. Это позволяет полностью освободить арену в течение десяти-пятнадцати минут. "Лужники" примут семь матчей всемирного первенства, в том числе матч открытия, полуфинал и финал.

