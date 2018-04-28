Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД

Новая Москва прирастет еще одной линией метро. Столичные власти заявили о грандиозных планах строительства подземки.

Как сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, город закладывает возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. "Она пройдет через Бирюлево-Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки", - уточнил заммэра.

Ранее Хуснуллин говорил, что к лету 2018 года может быть принято решение о строительстве новой радиальной линии метро – Бирюлевской. Она будет включать в себя шесть станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". С появлением новой линии жители Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечье-Сабурово и Бирюлево не будут испытывать проблем с поездками в центр города.





Напомним, что на территории Новой Москвы уже действуют две станции Сокольнической линии, и планируется ее продление. Также строится участок Калининско-Солнцевской линии, и запроектирована ветка от "Улицы Новаторов" до Коммунарки. Окончательное решение о строительстве новых радиальных линий будет принято этим летом при формировании адресной инвестиционной программы на следующие годы.​

