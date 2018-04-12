Качество строительства в Москве находится на высшем уровне

Ситуация в Сирии. Online Обвал рубля Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
Сын-фрик Яковлевой попал в психушку
партнеры
Четверг 12 апреля
Лента новостей
17:52
Подробности смертельного ДТП с автобусом с детьми (видео)
17:46
Форум новой модной индустрии пройдет в Москве
17:28
Какие процедуры помогут прийти в форму к лету
17:20
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
17:12
В попавшем в смертельное ДТП под Москвой автобусе было 40 детей
17:07
В России умер известный художник
17:05
50-летний Киркоров нарядился в розочки
16:59
Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка
16:56
Капитулянт Порошенко шантажирует Россию
16:52
Военный самолет Греции рухнул в море
16:34
В московском фитнес-клубе выступит самая красивая DJ в мире
16:28
"Аэрофлот" может прекратить полеты в США
16:28
Под Москвой автобус с детьми попал в жуткое ДТП
16:21
Телеканал "Дождь" отметит восьмилетие в компании "ДДТ" и "Касты"
16:18
Кто поможет обновить "Единую Россию"
16:07
Курс рубля неожиданно подскочил
16:00
Сербия отказалась плясать под американскую дудку
15:47
8 весенних советов для аллергиков
15:37
Женщин предупредили об опасности обезболивающих
15:35
Безумная боль стала причиной гибели Гагарина
15:22
Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
15:09
Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине
14:44
Истеричка из "Дома-2" отлупила экстрасенса
14:37
Госдума ставит заслон фейковым новостям в соцсетях
14:31
Сердечную недостаточность будут лечить током
14:25
Эксперты нашли яд для Скрипаля
14:16
"Мою девочку забрали": певица Валерия высказалась о единственной дочери
14:12
Как наказывают за фейки в соцсетях за рубежом
14:04
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести
13:59
Бегущий из СНГ Порошенко сел в лужу
13:52
Солнцев официально женился на 72-летней развратнице
13:51
Бить или не бить: безумный Трамп дал задний ход
13:28
Как защитить кожу от солнца в городе
13:27
"Росатом" поможет изучению Луны и Венеры
13:11
Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу
13:07
Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице
12:58
Ситуация в Сирии. Online
12:53
Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней
12:35
Захарова ткнула Мэй носом в нелепые ошибки
12:29
Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой
12:29
Названы самые прибыльные профессии в России
12:27
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
12:17
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
12:01
Госдума заканчивает разбор законодательных завалов
11:48
Топ-10 бюджетных направлений на майские праздники
11:42
Российским полицейским запретили улыбаться
11:29
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
11:26
Откровенное интервью Ивана Урганта: Старший ребенок затормозился в развитии
11:04
Володин: Иран может принять межпарламентскую конференцию по борьбе с террором
11:03
Нерегулярный секс опасен для здоровья
11:01
В Москве водитель на полном ходу сбил ребенка (видео)
10:53
Под Воронежем упал самолет Як-130
10:52
Вскрылся глобальный обман Андрея Малахова
10:52
Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
10:40
В Подмосковье поймали домушников из Молдавии
10:35
Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены
10:11
Орбакайте высказалась об отъезде Пугачевой на ПМЖ "с концами"
10:08
Скрипаль заподозрила в отравлении загадочного жениха
10:00
Беременная звезда "Дома-2" рассталась с мужем и покинула Москву
09:50
Найден ген алкоголизма
09:47
Названа настоящая причина ожирения
09:23
Обнародованы тайные документы о жизни Гагарина
09:19
Монах 30 метров тащил машину "стальными" гениталиями (видео)
09:10
На юго-западе Москвы иномарка протаранила фуру
08:37
В московском метро случилось ЧП
08:35
Переменчивая Мэй поставила подножку Путину
08:29
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
08:26
Знаменитый актер выпил парацетамол и умер
08:18
Сомнительное заявление: Скрипаль бросила умирающего отца
08:11
Рак кожи убил лидера популярной группы
08:05
Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев
22:04
Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
22:00
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
21:47
У Трампа нашли серьезное расстройство психики
21:34
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
21:20
Когда россиянам ждать полного обрушения рубля
21:07
От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
21:01
Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
20:58
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
20:55
Что взять с собой в бомбоубежище
20:34
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
20:34
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
20:20
Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
20:15
Таран самосвалом девяти иномарок попал на видео
20:00
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
19:49
Опухшую Волочкову подняли на смех из-за фото в покрывале
19:35
Молодоженов заковали в наручники на свадьбе (видео)
19:32
В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России
19:12
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
18:47
Любовница обвинила попа из "Дома-2" в сумасшествии после съемок порно
18:40
Россия приготовилась уничтожить американский флот
18:32
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
18:05
Собчак распекли за поедание черной икры ложками
17:57
В России обнаружили скрытую эпидемию
17:46
США нанесут ракетный удар по Крыму
17:38
Украинским судам перекроют проход через Керченский пролив
17:31
Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике
17:27
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
16:53
Агрессивный Трамп испугался собственного безумия
16:53
Как оценили отчет Медведева о работе правительства
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
Недвижимость

Качество строительства в Москве находится на высшем уровне

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин
Строительство современных зданий – это сложный, трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Важно не только обустроить фундамент, возвести этажи, стены и перекрытия, но и обеспечить безопасность людей, которые будут находиться в помещениях. Московские строители ответственно подходят к этой задаче, а их работу держат на постоянном контроле специальные ведомства. Корреспондент Dni.Ru побывал на одном из строящихся объектов – детском саду в Некрасовке – и лично убедился: за безопасность малышей, которые придут сюда уже через пару месяцев, можно не беспокоиться.
прочитано 234 раза

В столице за соблюдением всех необходимых норм и предписаний по безопасности в процессе возведения зданий следит Комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Только за первый квартал 2018 года ведомство провело 2395 проверок, выявлено 10187 нарушений.

ПО ТЕМЕ

На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад

Как меняются цены на московскую недвижимость

Сколько стоит безопасность пассажиров

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Помимо прочих, недочеты были обнаружены в детском саду на 350 мест общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, который возводится в 11-м квартале района Некрасовка. Застройщиком выступает "Управление гражданского строительства, генподрядчик – "Миланстрой". Здание находится в высокой степени готовности, уже в мае-июне этого года в дошкольное учреждение должны прийти первые воспитанники.

При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзор выявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждении детсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до конца выполненные пусконаладочные работы систем противопожарной охраны. Ведомство выдало предписание об устранении допущенных нарушений.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в Комитет уже поступило извещение об окончании строительства детсада. "Застройщик устраняет нарушения, выявленные в ходе итоговой проверки Мосгосстройнадзора. После устранения всех нарушений будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию", – сказал руководитель ведомства.

В апреле Мосгосстройнадзор вновь пришел на строящийся объект. На этот раз с внеплановой проверкой, в которой приняли участие специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС). Они провели лабораторные испытания систем противопожарной безопасности и проверили работу систем дымоудаления, пожарного водопровода, пожарной аварийной сигнализации и системы эвакуации.

"Мы придаем особое внимание объектам социального значения: детским садам, школам. На всех этапах строительства привлекается лаборатория ЦЭИИС, а также специалисты пожарного управления, управления строительных материалов Мосгосстройнадзора", – рассказал главный специалист управления надзора №5 ведомства Дмитрий Поникаров.

Главный акцент – на исправности системы противопожарной безопасности. Заходим в детский сад, поднимаемся на второй этаж. Первая остановка – у пожарного крана. Согласно требованиям СНиПП-30-76 он должен быть оборудован пожарным вентилем, присоединенным к ответвлению стояка, рукавом длиной не менее 10 метров, пожарным стволом со спрыском.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Специалисты ЦЭИИС достают шланг из пожарного крана, включается подача воды. Спустя несколько мгновений вода под сильным напором вырывается из шланга. Вода поступает из центрального водопровода. Кроме того, в подвальном помещении здания есть собственная насосная станция.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

"В процессе инспекции фиксируется фактическое значение. На втором этапе эти показатели сравниваются с нормативами", – рассказал о том, как проводится проверка начальник отдела пожарного контроля ЦЭИИС Денис Григорьев. По его словам, все противопожарные системы в здании запитаны по первой, наивысшей категории надежности. "Предусмотрено автономное электрическое питание для системы оповещения и для автоматической пожарной сигнализации. Аккумуляторы рассчитываются из учета работы систем пожарной автоматики минимум на три часа", – подчеркнул специалист.

Следующий пункт экспертизы – система противодымной защиты. Заходим в одну из комнат, на потолке – два датчика. В ходе проверки сначала задымляется один датчик, потом второй. После первого идет сигнал "Внимание", а после задымления второго датчика – срабатывает сигнал "Пожар". Затем включается система оповещения и противодымная защита.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

С помощью специального прибора инженеры сымитировали воздействие дыма на датчики, расположенные в помещении. Включается пожарная тревога. Система полностью исправна. Чтобы не было ложных срабатываний она обслуживается по графику специализированными организациями.

"Сначала сигнал поступает на пульт охраны, потом автоматически при срабатывании пожарной сигнализации для детских садов и школ предусмотрен вывод на службу 01. Они мгновенно связываются с пожарной частью, выезжает машина", – рассказал Григорьев.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Комната дежурного персонала расположена внизу, на первом этаже здания. Здесь установлены приемно-контрольные приборы. При пожаре на панели видно в каком помещении произошло возгорание, задымление. При поступлении сигнала дежурный персонал действует по инструкции, принимает первичные меры по эвакуации людей. А вот магнитные замки на дверях открываются автоматически.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Далее идем в подвальное помещение. В специальной комнате располагаются основной и резервный насосы. Ими управляет автоматика. В случае выхода из строя одного, автоматически включается второй. Следует отметить, что дублирование предусмотрено на всех элементах противопожарной системы здания, что значительно повышает уровень безопасности и надежности.

Как и с противодымной защитой, специалисты ЦЭИИС провели имитацию внештатной ситуации. Был перекрыт один насос, после чего автоматически запустился второй. Все работает исправно.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Впрочем, одними лишь противопожарными системами проверка не ограничивается. Испытываются и материалы как внешней облицовки здания, так и те, которые используются при отделке внутренних помещений. Это краски, линолеум и многое другое.

Напомним, за последние годы в столице было возведено 284 школы и детских сада. Все они прошли тщательную проверку специалистами Мосгостройнадзора. Комитет укомплектован высококвалифицированными кадрами, что позволяет успешно выполнять поставленные задачи.

К недобросовестным застройщикам, которые неоднократно допускают нарушения, применяются жесткие административные меры: наложение штрафов, направление обращений в саморегулируемые организации, административная приостановка деятельности.

Автор: Иван Поляков12 апреля 2018, 17:12

комментарии

Политика

Бегущий из СНГ Порошенко сел в лужу
Бить или не бить: безумный Трамп дал задний ход
Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу
Ситуация в Сирии. Online

Шоу-бизнес

Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания
Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине

Проишествия

Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице

Популярная певица сообщила об операции
Шоу-бизнес

Молодая жена ушла от Ивана Краско к другому мужчине

Женщина рассказала об отношениях с артистом
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко исхудала из-за серьезного заболевания

Певица безуспешно пытается набрать вес
Шоу-бизнес

Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка

Он решил назвать малыша в честь футболиста

Гороскоп

Безумная боль стала причиной гибели Гагарина
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные

Фоторепортажи

50-летний Киркоров нарядился в розочки
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову

Спорт

В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи

Регионы

Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
Российским полицейским запретили улыбаться
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru