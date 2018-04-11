На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад

Как рассказал замдиректора по строительству ИФСК "АРКС" Александр Заварин, на объекте уже завершена подготовка и начались основные работы. "В настоящий момент ведутся работы по перекладке существующих инженерных коммуникаций, в том числе дождевой канализации и переустройству электросетей", – отметил он.



Согласно проекту строительства, развязка будет включать в себя прокладку автодороги от МКАД до поселка Газопровод, возведение 300-метровой эстакады с Калужского шоссе в сторону области, тоннель под кольцевой дорогой протяженностью около полукилометра.

Предусматривается также строительство надземного пешеходного перехода. Он будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан. В ходе строительства на объекте будет проведен комплекс работ по переустройству инженерных коммуникаций и сооружений, а после окончания – благоустройство и озеленение территории. Строительство развязки проводится в рамках государственного контракта с Управлением дорожно-мостового строительства Москвы.

Напомним, Группа компаний "АРКС" является одним из лидеров строительного рынка столичного региона. В числе основных направлений деятельности ГК – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.

Крупнейшие объекты Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейская транспортная развязка.

На сегодняшний день в ГК работают около шести тысяч человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов составляет около 100 миллиардов рублей.