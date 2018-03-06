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Недвижимость

На месте Московского судоремонтного завода построят жилье

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Работы на территории бывшего Московского судоремонтного завода на юге Москвы планируется завершить в 2024 году. На месте большой промзоны построят жилые дома и деловой центр.
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Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сейчас на территории бывшего завода идет возведение нового современного жилого района, включающего жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, многоэтажный гаражный комплекс, офисно-деловой центр, а также торговые и офисные помещения на первых этажах зданий.

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Заместитель мэра отметил, что новый комплекс рассчитан почти на четыре тысячи жителей, при этом на объектах инфраструктуры будет создано 960 рабочих мест. Большое внимание уделяется и благоустройству территории. Объект сдается очередями, все работы на нем завершатся не ранее 2024 года.

"Инвестор принял решение о благоустройстве набережной на участке протяженностью полтора километра. Здесь появятся пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, беседки, причалы и маяк", – сообщил Марат Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Потенциал строительства на территории столичных промзон по утвержденным проектам планировок составляет около 38 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом с октября 2011 года на территории реорганизуемых промышленных и производственных зон введено в эксплуатацию 436 объектов общей площадью более десяти миллионов квадратных метров.

Напомним, что в 2011-2016 годах в Москве утвержден 61 проект планировки промзон. Из наиболее значимых территорий, находящихся в активной стадии реализации, – завод имени Лихачева, Тушинский аэродром, завод "Серп и Молот" и Московский  зеркальный комбинат.

Автор: Александр Комаров6 марта 2018, 13:28

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