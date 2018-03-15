Кому жить и строить в Москве

Москва растет и развивается. В этом большая заслуга инженеров, архитекторов, проектировщиков и строителей. Главная кузница высокопрофессиональных кадров по этим специальностям – Московский государственный строительный институт. Со студентами престижного вуза встретился глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Сегодня на столичных стройках трудятся свыше 420 тысяч специалистов. От 15 до 20% из них – женщины, отметил Хуснуллин. "Строитель – это стабильная и престижная профессия, благодаря им Москва становится все более комфортной и удобной для жизни", – продолжил заммэра.

При этом город испытывает дефицит в 50 тысяч специалистов для полноценной работы строительного комплекса. Власти намерены привлекать в отрасль молодежь с инновационными подходами для реализации главных программ, в число которых входит реновация.

Наступивший год Хуснуллин назвал годом метро. Столичные власти идут на рекорд – планируют открыть до конца 2018-го 24 станции. Такого не было за всю историю подземки. Также в приоритете остаются развитие дорог и строительство жилья.

"На транспортное развитие Москвы сегодня работают около 50 тысяч человек в круглосуточном режиме. Мы вышли на беспрецедентный объем строительства", – рассказал заммэра.





Среди удачных проектов, реализованных в Москве, Хуснуллин назвал запуск Московского центрального кольца и открытие парка "Зарядье". Большое внимание, по его словам, власти уделяют программе реновации. Первый дом уже готов к заселению, на очереди проектирование и строительство на новых площадках. До конца 2018 года для переселенцев из морально и физически устаревших хрущевок планируется ввести в эксплуатацию около 30 домов.

"В рамках программы реновации перед нами стоит задача создания максимально комфортной городской среды и строительства нового современного жилья. В связи с этим проекты новых кварталов будут определяться на архитектурных конкурсах", – пояснил Хуснуллин.





Он уточнил, что строительство модульных домов в рамках программы реновации не планируется, хотя такие проекты московским властям предлагают некоторые архитекторы. Недавно такую идею высказал голландец Эрик ван Эгераат.

Хуснуллин обрадовал студентов вуза, сообщив, что вскоре рядом с университетом появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он будет сформирован на базе железнодорожной станции Лосиноостровская Ярославского направления в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров.





Москва перестала задыхаться от пробок, продолжил глава стройкомплекса. За последние семь лет в столице построены сотни километров дорог, десятки развязок, эстакад и тоннелей. Строительство магистралей продолжится высокими темпами, пообещал Хуснуллин.

На карте Москвы скоро появятся три новые трассы – Северо-Восточная и Северо-Западная хорды и Южная рокада. По сути, это будет еще одно автомобильное кольцо. Благодаря этим магистралям серьезно разгрузятся МКАД и ТТК.

"По темпам дорожного строительства мы вошли в тройку мировых лидеров. Больше нас строят только Пекин и Шанхай", – не без гордости отметил Хуснуллин. По его словам, в 2018-2020 годах планируется построить более 270 километров дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад и 31 пешеходный переход.



