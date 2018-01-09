Более 100 километров дорог построят в Москве за год

Около 110-115 километров автодорог будет построено в столице в течение 2018 года. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, к 2019 году планируется завершение ряда масштабных проектов, которые были начаты ранее, и будет дан старт новым.



Руководитель городского стройкомплекса напомнил, что в прошлом году был введен в эксплуатацию рекордный объем автодорог (124 километра). Кроме того, по словам Хуснуллина, строители сдали в эксплуатацию около трех десятков тоннелей, мостов и путепроводов.



В 2018 году, отметил он, должно закончиться строительство Северо-Западной хорды. Сдана будет вся трасса, кроме участка в Мневниках (здесь будут возводиться мосты через шлюзы).

Кроме того, рассказал глава стройкомплекса, продолжится строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное, которая соединит Киевское и Калужское шоссе. "Мы планируем закончить реконструкцию Калужского шоссе и дойти до Центральной кольцевой автодороги", – сообщил Хуснуллин.

Также, по его словам, в этом году начнется строительство северного дублера Кутузовского проспекта. Проект фактически готов, он направлен на экспертизу, сказал руководитель строительного комплекса Москвы.



Он отметил, что город провел огромную работу по освобождению территории, которую взял на себя, а проектировать и строить новую трассу будет инвестор. Скорее всего, в первом полугодии будет объявлен конкурс на строительство северного дублера, сказал Хуснуллин, напомнив, что строительство южного дублера уже ведется.





Трасса длиной 10,5 километра пройдет вдоль Смоленского направления Московской железной дороги. Благодаря новой дороге свободнее должно стать на Кутузовском проспекте, а также Можайском и Аминьевском шоссе. Кроме того, трасса разгрузит западный сектор города в целом.​

По словам главы Стройкомплекса, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов в работе столичных властей. По словам Марата Хуснуллина, с 2011 года в Москве построено и реконструировано 667 километров дорог, и за семь лет протяженность городских улиц увеличилась на 16%.