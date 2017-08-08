В центре Москвы обновят фонарные столбы

Столичные власти занялись модернизацией фонарных столбов двойного назначения в центре Москвы. Сооружения приобретут единый дизайн, сообщает портал градоначальника Сергея Собянина.

Некоторые столбы станут ниже, а оборудование, которым они увешаны, не будет выглядеть так громоздко. Кроме того, опоры двойного назначения покрасят в один цвет, передает НТВ.ru.