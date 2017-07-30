Звезда "Дома-2" пожаловалась на жуткие боли

Участница популярного шоу "Дом-2" Олеся Лисовская рассказала о жутких болях. К физическим страданиям добавились и душевные.

О своем состоянии звезда написала на личной странице в социальной сети Instagram. Лисовская, страдающая тяжелой формой артрита, пожаловалась на боли в суставах.

"Обострение прошло, но вот вчера опять начали болеть", – написала она. Лисовская добавила, что получит результаты анализов только 31 июля – только тогда будет ясно, насколько прогрессировало заболевание.

Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) Июл 29 2017 в 2:45 PDT

"Но физическая боль не сравнится с душевной.. мне очень тяжело от всей грязи", – отметила звезда "Дома-2". Пожаловалась Лисовская и на одиночество. Спасает ее от тоски только молодой человек Вальтер Соломенцев.

Подписчики попытались поддержать звезду. "Олесечка, я с тобой. Ты крутая, все хорошо, не обращай внимания на злых. Их всегда полно", – пишет один из пользователей сети. "Зайчик, всё будет хорошо❤ Мы с тобой!" – поддерживает другой комментатор.

Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) Июл 20 2017 в 1:09 PDT

Напомним, Лисовская рассказала о страшном заболевании 29 июля. "Вальтер очень переживает за меня, так как у меня обострение артрита", – написала она.

По словам звезды "Дома-2", у нее уже начали отказывать руки и ноги. Лисовская начала активно заниматься своим лечением после обострения.