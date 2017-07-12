Алена Водонаева обустраивает новое семейное гнездышко

Звезда телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева переезжает к своему питерскому жениху, диджею Алексею Косинусу. Девушка уже начала делать ремонт в квартире будущего мужа.

Телеведущая пару месяцев жила на две столицы, а недавно, по-видимому, решила обосноваться в Питере. О радостных хлопотах Алена сообщила в своем Instagram, опубликовав фото из новой квартиры.

"Ремонт – это судя по всему, мой крест! Только недавно выдохнула с Московской квартирой и... Вуаля! Здравствуй, Санкт-Петербург (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала девушка. По ее словам, влюбленные уже встречались с дизайнерами.

"Выбираем того, кто понимает, о чем мы и про что. Не все понимают, скажу сразу. На некоторых смотришь и думаешь: тетя, а ты точно дизайнер, а не продавец овощей? Ну, в общем, в активном поиске", – делится телеведущая. "В любом случае, нет ничего круче ощущения того, что в любимом городе наконец-то появился дом. Наш. А ремонт – это уже так, романтика и приключения", – заключила она.

Напомним, Алена Водонаева уже была замужем. Семь лет назад она расписалась с бизнесменом Алексеем Малакеевым и родила от него сына Богдана.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 12 2017 в 6:06 PDT

Сообщалось, что в разное время у Алены Водонаевой были романы с участниками "Дома-2" Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым, стриптизером Антоном Потаповичем, бизнесменом Арсением Шаровым, петербургским тусовщиком Славой Пантеровым, владельцем агентства недвижимости Юрием Анде, татуировщиком Антоном Коротковым, гонщиком Артемом Маркеловым (он младше на 12 лет).