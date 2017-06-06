Страховка квартиры: надежная защита или трата денег

Некоторое время назад подавляющее большинство россиян покупали страховые полисы исключительно по принуждению. КАСКО брали для получения кредита на автомобиль, здоровье страховали для зарубежных поездок, а квартиру – при получении ипотеки. Однако в "тучных" 2000-х ситуация изменилась, и сегодня поход в страховую компанию уже не воспринимается как нечто экзотическое: страхуют здоровье, имущество, недвижимость. Но защита квартиры от затопления или взлома по-прежнему не слишком популярна. Dni.Ru разобрались в причинах такого отношения и в каких случаях лучше все же приобрести страховой полис.

Зачем это нужно?



Сложившееся в России отношение к страхованию квартир вряд ли можно назвать рациональным. Если о покупке добровольной медстраховки, по данным соцопросов, задумывается почти половина россиян, застраховать автомобиль по КАСКО желающих еще больше. В то же время обезопасить свое жилище хотят не больше четверти населения. Все дело в невысоком доверии к страховым компаниям, экономии денег и уверенность в "несокрушимости" бетонных стен.

Но есть и другая причина, лежащая за пределами психологии – недостаток информации. Большинство жителей России все еще воспринимают страховку жилья как нечто сложное, дорогостоящее и ненужное. В то же время материальный ущерб, нанесенный самой квартире (например, в случае пожара) или имуществу (если туда проникли воры) может оказаться значительно большим, чем урон автомобилю при ДТП.

Застраховать свое жилье желательно как минимум в трех случаях: при сдаче его в аренду, после проведения дорогостоящего ремонта, при наличии не слишком адекватных соседей сверху (тут риски весьма велики – от пожара до затопления). Однако даже если вашему дому на первый взгляд ничего не угрожает, это еще не значит, что от страховки нужно не задумываясь отказываться. Взрывы бытового газа, короткое замыкание электропроводки и стихийные бедствия, в том числе техногенного характера, происходят довольно редко, но имеют серьезные последствия.

Как выбрать страховую компанию?

Если вы взвесили все "за" и "против" и все же решили приобрести страховой полис, ключевой вопрос – выбор страховой компании. Прежде чем очертя голову идти в ближайший офис первой попавшейся фирмы, изучите рейтинги страховщиков. Таковых составляется немало, и самые крупные и надежные неизменно будут занимать первые строчки. Не стоит связываться со страховыми, у которых есть явные финансовые проблемы, даже если они делают своим клиентам волшебные предложения. В случае банкротства такой фирмы о возмещении, вероятнее всего, можно будет забыть.

Впрочем, даже размер компании и годы работы на рынке, к сожалению, не гарантируют высокого качества обслуживания и страховых продуктов. Поэтому после того, как вы определились с тремя-четырьмя-пятью фирмами из первой десятки, не поленитесь посмотреть отзывы о них в интернете. Безусловно, не все комментарии будут объективны. Но понять, какие написаны сотрудниками самой страховой, а какие реальными клиентами при должной сноровке совсем не трудно. Также следует обратить внимание на процесс получения страхового возмещения и число судебных исков к страховой.

Что страховать?

После того, как страховая выбрана, определитесь с пакетом услуг. Это не менее важно, чем выбор самой компании, поскольку от него будет зависеть как размер взноса, так и страховой премии в случае происшествия. Стандартные предложения позволяют застраховать конструктивные элементы квартиры, внутреннюю отделку и инженерное оборудование, домашнее имущество (предметы интерьера, мебель, бытовую технику), а также гражданскую ответственность перед соседями (например, на случай затопления квартиры снизу). Дорогостоящие предметы в стандартную страховку, как правило, не входят.

Все вышеперечисленное нужно застраховать от определенных рисков, которых великое множество – пожар, взрыв газа, стихийные бедствия, кража со взломом или ограбление, залив и другие. Именно в этом пункте договора есть подводные камни, на которые обязательно нужно обратить внимание, поскольку так называемый "мелкий шрифт" никто не отменял.

Для того, чтобы ваша страховка не оказалась "липой", внимательно прочитайте все исключения из страховых случаев. То есть если квартира страхуется от залива, а затопление талой водой с крыши или вследствие протечки стиральной машинки у соседей не считается страховым случаем, то вы можете остаться с носом. При этом лучше не верить на слово консультантам страховой компании о том, что застрахованы все риски – только подписанный вами договор является основанием для выплаты компенсации. Поэтому если вам наобещали с три короба, но в страховке именно этот риск не прописан, то доказать обратное не получится.

Юристы страховой фирмы будут вооружены документом, а вы – только жалобами, которые не будут являться доказательством в суде. Привлечь к ответу конкретного сотрудника страховой также будет весьма непросто: во-первых, никто не поверит вам на слово, а во-вторых, к моменту наступления страхового случая он может уже сменить место работы. Также вам нужно будет выбрать период страхования, который, как правило, начинается от одного месяца.

Сколько заплатят?

От названных выше параметров – перечня застрахованного имущества, рисков, срока страхования – будет зависеть стоимость полиса. Но основной параметр – стоимость застрахованного имущества. Как правило, страховая премия составляет 0,5 процента от страховой суммы для отделки, до 0,3 процента для конструкций и не более 1 процента для движимого имущества. Стоимость всего этого должен оценить сотрудник страховой, который определит максимальную сумму выплаты при наступлении страхового случая. У страховых компаний также есть так называемые пакетные предложения – комплексная страховка квартиры и имущества от всех (или почти всех) видов риска.

Однако если в период действия полиса вас залили или ограбили, не надейтесь получить компенсацию по верхней планке – компания будет стараться снизить стоимость ущерба. В случае с покупкой пакетного предложения (когда оценка квартиры и опись имущества не проводились), вам придется самостоятельно доказывать страховщикам, что у вас украден, к примеру, телевизор стоимостью 50 тысяч рублей. В любом случае выплата не будет превышать максимальной суммы страховки, даже если документально доказан значительно больший ущерб.

Тем не менее, если учесть все нюансы и правильно оформить страховку (обозначить только самые вероятные риски, выбрать нужные виды страхования и хорошую компанию), страховка квартиры позволит утверждать, что ваш дом – ваша крепость.