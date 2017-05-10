"Дачу" Сердюкова вернули владельцу

Верховный суд России удовлетворил иск компании "СитиИнжиниринг" о возвращении земельного участка под Анапой – "дачи" экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова. Фирме удалось доказать, что она являлась добросовестным приобретателем недвижимости.

Согласно материалам дела, в августе 2009 года глава Минобороны России Анатолий Сердюков оформил участок земли в поселке Большой Утриш под Анапой в собственность ведомства. В документах говорилось, что на данной территории запланировано строительство радиолокационной станции.

В 2011 году участок был признан непрофильным активом Минобороны и продан частной компании за 110 миллионов рублей. Хозяином так называемой дачи Сердюкова стала компания "СитиИнжиниринг". На земле располагались коттеджи и причал для яхт.

Но когда вокруг экс-главы Минобороны разгорелся коррупционный скандал, участок был изъят у фирмы в пользу государства. Позже его владелец подал жалобу в суд с просьбой вернуть ему активы.

Доказательств того, что "СитиИнжиниринг" приобрела участок, зная, что он был приватизирован незаконно, найдено не было. В итоге фирму признали добросовестным владельцем и вновь передали землю в ее владение, сообщает "Газета.ru".

Напомним, скандал вокруг сомнительных сделок о продаже имущества Министерства обороны, стоивший Сердюкову должности, разразился в 2012 году. Тогда же были возбуждены уголовные дела – по ним экc-министр проходил как свидетель, которого "вводили в заблуждение подчиненные".