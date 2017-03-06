Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки

Подробности программы сноса ветхого жилья появятся в сентябре 2017 года. В мэрии сообщили, что вместе с хрущевками под снос могут пойти и панельные девятиэтажки.

Сотрудник администрации города заявил, что речь идет о квартальном принципе сноса ветхого жилья. В столице насчитывается около 560 кварталов с хрущевками, и при ликвидации аварийных зданий под действие программы могут попасть расположенные там панельные девятиэтажки.

Согласно плану мэра Москвы Сергея Собянина, под снос могут пойти восемь тысяч домов, сообщает газета "Ведомости". Типовых пятиэтажек, построенных в период с 1958 года до конца 1970-х, в столице осталось около семи тысяч. Кварталы, которые будут реконструировать в первую очередь, определят к сентябрю.

Всего градоначальник планирует ликвидировать 25 миллионов квадратных метров аварийных зданий, переселив 1,6 миллиона человек. На эти цели в мэрии решили выделить 300 миллиардов рублей – по 100 миллиардов рублей на каждый год активного сноса ветхого жилья. По мнению одного из крупных девелоперов, затраты на реконструкцию кварталов могут достигнуть 2,4 триллиона рублей: придется строить дополнительную инфраструктуру, перекладывать сети и так далее.

Отметим, что дома будут сносить только с согласия жильцов. "Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", – заявил один из разработчиков программы. "Принципиальная позиция – жителей переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения, со строительством детских садов, школ, благоустройством парков", – пояснил чиновник.

Жители московской хрущёвки слушают приказ С.Собянина о сносе их жилья.2017 год.г.Москва. pic.twitter.com/4mTK95f3GI — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 22 февраля 2017 г.

Аналитики назвали новый план самым масштабным проектом Собянина за время его работы на должности градоначальника. "Он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны", – отметил госслужащий.

Межтем большинство россиян считают, что Москва нуждается в программе расселения "хрущевок" и панельных девятиэтажек. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 17% граждан однозначно выступили за снос, добавив, что такое жилье уродует город. Еще 29% респондентов заметили, что инициатива хорошая, но главная задача теперь – все грамотно реализовать. Еще 29% респондентов заявили, что снести такое жилье необходимо не только в Москве, но и других крупных российских городах. 10% граждан считают, что "хрущевки" надо снести, а панельные девятиэтажки – оставить. Наконец, 15% заявили, что не поддерживают реализацию данной программы. В опросе приняли участие более 3,4 тысячи человек.

блин, люблю хрущевки, не сносите их, а то моя депрессивная эстетика исчезнет ( https://t.co/ccacA72Qa9 — Katya (@katyabatischeva) 23 февраля 2017 г.

Напомним, что Сергей Собянин объявил о новой программе сноса ветхого жилья на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – ответил на его предложение глава государства.