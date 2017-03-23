В Москве в 2016 году инвесторами отреставрировано 53% памятников

В столице отмечается рост частных инвестиций в реставрацию памятников. Всего за шесть лет в городе были приведены в порядок 773 объекта исторического наследия. Причем, больше половины из них на внебюджетные деньги.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, работа по восстановлению памятников культуры и архитектуры в Москве продолжается. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в городе в хорошем состоянии, в том числе, благодаря восстановительным работам, 94% памятников находятся в хорошем состоянии.

"Еще не так давно об этой цифре не приходилось и мечтать. Сегодня это уровень ведущих городов, таких как Рим, Лондон, - подчеркнул он. – Но я надеюсь, что мы и их в ближайшие годы обгоним, потому что работы не прекращаются".

По словам градоначальника, большая часть объектов культурного наследия восстанавливается за счет частных инвестиций. "Такого никогда не было", – отметил Собянин. В прошлом году за внебюджетный счет были отреставрированы 53% памятников.

Сегодня была завершена реставрация памятника архитектуры "Жилой дом Баулина" на Николоямской улице. В ходе осмотра восстановленного объекта Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор Москвы" трем специалистам. Таким образом почетной награды уже удостоены 15 человек.

Люди, которые направляют потоки в десятки миллиардов частных и госинвестиций в реставрацию, спасение памятников старины, делают великое дело pic.twitter.com/lJINbecTpU — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 марта 2017 г.

Жилой дом Баулина был включен в программу "1 рубль за квадратный метр". В рамках которой нее выставляются на торги аварийные дома, представляющие историческую ценность. Инвесторы могут взять их в аренду на 49 лет по льготной цене после проведения полной реставрации. В настоящее время в программу включено 19 объектов.

Всего в текущем году проведение реставрационных работ планируется на 768 памятниках. За счет бюджета города будут приведены в порядок 223 объекта, за счет федерального – 114, частные инвесторы вкладываются в восстановление 431 объекта.