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Политика

Янукович пролил свет на главную загадку Майдана

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Виктор Янукович не обращался к Москве с просьбой о вводе войск во время событий февраля 2014 года. Экс-президент Украины в третью годовщину Майдана рассказал журналистам подробности переворота в Киеве и поделился взглядами на судьбу Донбасса. Кроме того, он направил европейским лидерам письмо с просьбой о помощи Украине.

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Главная причина, которая породила трагические события Майдана, – огромное желание любой ценой захватить власть на Украине. Люди, которые совершили государственный переворот, применили для этого все известные способы из проектов предыдущих "цветных революций", отметил Виктор Янукович в интервью ряду украинских и российских СМИ.

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Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

"Это был отдельный украинский проект. Манипуляция общественным мнением, неправда, которая звучала как для украинского народа, так и для западных стран и мирового сообщества. Неправда изначально была заложена в том, что мы не хотели подписывать с ЕС соглашение об ассоциации. Мы приостановили подписание, потому что, если бы соглашение о зоне свободной торговли было подписано в таком виде, это бы принесло очень большой ущерб экономике, социальной сфере, машиностроению, сельскому хозяйству. Естественно, это противоречило национальным интересам Украины. Поэтому с политической точки зрения я бы нарушил национальные интересы Украины в угоду Европейскому союзу", – сказал Янукович.

Экс-президент рассказал, что в тот период товарооборот с ЕС составлял около 43 миллиардов долларов, а с Россией – 64 миллиарда. Янукович предполагал, что Россия, защищая свой рынок, начала бы закрывать его для украинских товаров – что фактически уже происходило в 2013 году. Украина потеряла около 15 миллиардов в год из-за снижения товарооборота с Россией.

По словам бывшего украинского лидера, он предлагал обсудить возможные варианты, собравшись всем трем заинтересованным сторонам. "К сожалению, наши европейские партнеры нас не услышали. Мы действительно очень хотели договориться, но население Украины было дезинформировано. Блокировалась правда. Западные и некоторые украинские СМИ находились под давлением собственников и продавливали этот вопрос в том виде, как хотелось Европе. Это дало толчок тому противостоянию, которое началось в Киеве", – приводит слова Януковича RT.

Бывший президент Украины также заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска в республику. Он добавил, что никакого письма президенту России Владимиру Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Как пояснил Янукович, главной целью при этом было "остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе. Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", – заключил Янукович.

Как стало известно, Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию украинского кризиса. Послание адресовано президентам Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

По мнению Януковича, в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса. Также он предлагает включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей ДНР и ЛНР. Янукович призывает мировых лидеров инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане.

Автор: Игорь Силецкий22 февраля 2017, 11:22
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