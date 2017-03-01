У беглеца Вороненкова нашли жилье в Москве на миллиард
Самая дорогая недвижимость семьи бывшего депутата обнаружилась в центре столицы, на Тверской улице. Две квартиры общей площадью 760 квадратных метров принадлежат его 19-летнему сыну Николаю Вороненкову, передает Life.ru. Общая стоимость жилья превышает полмиллиарда рублей.
Элитный дом №28 находится в 150 метрах от станции метро "Маяковская". Он был построен в 1873 году по проекту австрийского архитектора Августа Вебера. По словам соседей, именно здесь Денис Вороненков и Мария Максакова обитали до побега на Украину. Как утверждает один из жильцов, экс-депутат незаконно присвоил чердак, из-за чего был начат судебный процесс.
Внимание следователей привлекла и недвижимость, которую Вороненков подарил супруге в конце 2016 года. Оперная певица стала владелицей апартаментов на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". Их стоимость составляет около 100 миллионов рублей.
По данным правоохранительных органов, этим жильем владел сам экс-депутат, однако, испугавшись обвинений в мошенничестве, переписал его на жену. Кроме того, Максакова владеет семикомнатной квартирой на Краснопресненской набережной. Рыночная стоимость жилья площадью 260 квадратных метров оценивается в 130 миллионов рублей.
Вороненков и его сын являются собственниками четырехкомнатной квартиры на улице Удальцова. Стоимость имущества оценивается примерно в 80 миллионов рублей.
Самая скромная обитель семьи бывшего парламентария находится на Малой Грузинской улице – в доме, где жил Владимир Высоцкий. Квартира площадью 70 квадратных метров принадлежит Николаю Вороненкову и стоит около 25 миллионов рублей.
Если следователи докажут, что Вороненков купил жилье на незаконные средства, оно будет арестовано и обращено в доход государства, уверены эксперты. А вот квартиру Максаковой конфисковать не удастся, если она была приобретена до замужества.
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