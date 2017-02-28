Сноха Максаковой: В наших семьях не было предателей

Отъезд Марии Максаковой и ее супруга Дениса Вороненкова продолжают обсуждать СМИ. Репортеры пообщались с родственницей артистки, которая заявила, что в их семьях никогда не было предателей.

Журналисты пообщались со снохой Марии Максаковой, матерью ее племянника Петра Екатериной Добрыниной. По словам женщины, отъезд Максаковой стал для ее родителей настоящей трагедией. "После отъезда Маши мы не общались, у нее выключены все телефоны! В наших семьях никогда не было предателей, и ее отъезд ничего, кроме глубокого разочарования в ней, не вызывает. Очень сильно переживают ее родители. Конечно, для них это трагедия", – отметила Добрынина.

Родственница не стала скрывать переполняющих ее чувств. "Нам обидно, что Маша, имея хорошую карьеру и известную фамилию, которую ее мать и бабушка прославляли, ради слепой любви к непорядочному мужчине, который преследует только свои личные интересы, потеряла все", – цитирует сноху Марии Максаковой Life.ru.

Отметим, что сама мать Марии, актриса Людмила Максакова предпочла не откровенничать с журналистами. Более того, она отправила журналиста, захотевшего поинтересоваться у нее мнением относительно отъезда дочери на Украину, в далекое "эротическое путешествие".

Зато не остались в стороне представители отечественного шоу-бизнеса. Так, продюсер Максим Фадеев написал на своей страничке в Instagram: "Хочется сказать: какая бы страна ни была, но ее нельзя предавать. Да, она больная, но это – так же, как предать и бросить больную мать. Я уверен, что они (Максакова и Вороненков. – Прим.ред.) не найдут счастья, предав Родину. А так и будут болтаться по свету изгоями, предателями".

Певец Олег Газманов назвал поступок Максаковой и Вороненкова чудовищным. "Когда ты готов, как он говорит, работать на них – "будет интересен западным и украинским структурам" – понятно, что он будет работать против своей страны – это все равно, что выкинуть на улицу свою больную мать", – заявил в беседе с журналистами артист.

А супруга модельера Валентина Юдашкина Марина отреклась от родства с бежавшей в Киев Марией Максаковой. Она заявила, что с тетей своего зятя давно прекратила общение.