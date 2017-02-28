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Сноха Максаковой: В наших семьях не было предателей

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Отъезд Марии Максаковой и ее супруга Дениса Вороненкова продолжают обсуждать СМИ. Репортеры пообщались с родственницей артистки, которая заявила, что в их семьях никогда не было предателей.

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Журналисты пообщались со снохой Марии Максаковой, матерью ее племянника Петра Екатериной Добрыниной. По словам женщины, отъезд Максаковой стал для ее родителей настоящей трагедией. "После отъезда Маши мы не общались, у нее выключены все телефоны! В наших семьях никогда не было предателей, и ее отъезд ничего, кроме глубокого разочарования в ней, не вызывает. Очень сильно переживают ее родители. Конечно, для них это трагедия", – отметила Добрынина.

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Родственница не стала скрывать переполняющих ее чувств. "Нам обидно, что Маша, имея хорошую карьеру и известную фамилию, которую ее мать и бабушка прославляли, ради слепой любви к непорядочному мужчине, который преследует только свои личные интересы, потеряла все", – цитирует сноху Марии Максаковой Life.ru.

Отметим, что сама мать Марии, актриса Людмила Максакова предпочла не откровенничать с журналистами. Более того, она отправила журналиста, захотевшего поинтересоваться у нее мнением относительно отъезда дочери на Украину, в далекое "эротическое путешествие".

Зато не остались в стороне представители отечественного шоу-бизнеса. Так, продюсер Максим Фадеев написал на своей страничке в Instagram: "Хочется сказать: какая бы страна ни была, но ее нельзя предавать. Да, она больная, но это – так же, как предать и бросить больную мать. Я уверен, что они (Максакова и Вороненков. – Прим.ред.) не найдут счастья, предав Родину. А так и будут болтаться по свету изгоями, предателями".

Певец Олег Газманов назвал поступок Максаковой и Вороненкова чудовищным. "Когда ты готов, как он говорит, работать на них – "будет интересен западным и украинским структурам" – понятно, что он будет работать против своей страны – это все равно, что выкинуть на улицу свою больную мать", – заявил в беседе с журналистами артист.

А супруга модельера Валентина Юдашкина Марина отреклась от родства с бежавшей в Киев Марией Максаковой. Она заявила, что с тетей своего зятя давно прекратила общение.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2017, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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