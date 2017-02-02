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Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
Недавно Ким с королевским размахом потратила кучу денег во время прогулки в Коста-Рике. Один лишь частный самолет из Лос-Анджелеса обошелся ей в 40 тысяч фунтов, пишет газета Mirror.
Как сообщили СМИ, в минувшие выходные Ким Кардашьян с детьми, мамой и сестрами отправились в отпуск. После съемок в фильме "Восемь подруг Оушена" Ким решила устроить себе отдых в Коста-Рике.
Прибыв на место, звездное семейство решило не мелочиться и арендовало для проживания роскошную виллу Манцу. Только одна ночь в этом особняке обойдется гостям 13 тысяч фунтов.
Шикарная резиденция находится в уединенном уголке полуострова Папагайо. Благодаря удачному местоположению, она прекрасно защищена от посторонних глаз.
Внутри усадьбы восемь огромных спален, все со своими ванными комнатами, оборудованными мраморными чашами для купания. Также в доме есть два бассейна и огромный бар.
Между тем отдых в роскошных апартаментах доступен не только звездам. Заядлые путешественники знают, как можно поселиться в роскошной пятизвездочной гостинице по цене обычной "трешки". Как писали Dni.Ru, в этом случае стоит воспользоваться советами профессионалов. Однако, если вы хотите недорого и комфортно отдохнуть весной, то подходящий отель стоит подбирать уже сейчас.
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