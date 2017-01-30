Секреты недорогого отдыха в пятизвездочных отелях

Заядлые путешественники знают, как забронировать такой тур практически по себестоимости. При этом, настоящие travel-гуру способны поселиться в роскошной пятизвездочной гостинице по цене обычной "трешки". Как им это удается, читайте в новом обзоре на Dni.Ru.

Самые низкие цены туроператоры предоставляют в двух случаях: либо в самый последний момент, когда туры буквально "сгорают", потому что у туристов нет времени оформить визу, либо если тур бронируется на старте продаж, за несколько месяцев. При этом не стоит надеяться на "горящие" предложения – обычно они появляются за пару дней до вылета и в большинстве случаев в страны Шенгенского соглашения, поэтому рассчитывать на них могут только обладатели открытых мультивиз. Кроме того, при покупке "горящего тура" размещение предлагается в тех отелях, которые не смогли распродать по каким-то причинам, а вот все самые интересные предложения обычно скупают на старте продаж. Так что если вы хотите недорого и комфортно отдохнуть весной, то подходящий отель стоит подбирать уже сейчас.

Конечно, еще не везде в Европе в это время года будет прогрето море, но это, как ни странно, не смущает, к примеру, британцев, готовых и в апреле купаться в открытых бассейнах на Кипре. Загореть при этом получится так же хорошо, как в пик сезона, зато цены на все будут значительно ниже, а на экскурсиях и пляжах вы не увидите толп туристов. В общем, отдых мечты.

Специалисты сервиса по продаже туров онлайн Level.Travel рассказали Dni.Ru о том, на каких направлениях сейчас можно найти наиболее выгодные предложения.

Турция: "все включено" за копейки





В этом сезоне турецкие отели и туроператоры решили всерьез побороться за туристов из России. И в этом году россиянам постараются предложить самые привлекательные цены. Если правильно выбрать время и забронировать заранее отдых на период сразу после майских праздников, то можно за вполне приемлемую цену улететь в отель 5 звезд: недельный тур с питанием по системе "все включено" обойдется всего в 34 000 рублей на двоих. Для сравнения: аналогичный отдых в "трешке" будет стоить 26 000, это всего лишь на 8 000 рублей дешевле. Поэтому, переплатив совсем немного, можно остановиться и пожить буквально в королевских условиях.

В середине мая уже многие купаются – температура воды на некоторых турецких курортах достигает 20 градусов, а воздух на солнце прогревается до 25 градусов. За неделю можно обзавестись приличным загаром. В мае в Турции можно заняться шопингом в многочисленных торговых центрах Анталии, съездить на экскурсию в один из национальных парков или отправиться на прогулку вдоль побережья на яхте с включенным обедом из морепродуктов. Поклонники античной истории могут съездить в Сиде, чтобы побродить по древним руинам и представить себя на месте Клеопатры и римского полководца Марка Антония, которые любили здесь уединяться, забывая про государственные дела. Поклонникам вечеринок и танцев стоит ехать в Кемер или Мармарис, где постоянно проходят дискотеки как под открытым небом, так и в ночных клубах.

Кипр: жаркое солнце и бодрящее море





В середине апреля сезон на Кипре только открывается. Однако сюда уже активно едут и русские, и британцы. Туристы в это время пользуются низкими ценами на туры, большим выбором прокатных автомобилей, которые в стране с левосторонним движением осмеливаются брать далеко не все. Комфортному отдыху способствует и небольшое число отдыхающих. В то же время солнце уже припекает вполне по-летнему – температура воздуха выше плюс 20. Правда, море пока холодное, не теплее 17 градусов. Впрочем, если остановиться в отеле 5 звезд, то купаться можно и в теплом бассейне, а морем наслаждаться с берега, играя с аниматорами в петанк или занимаясь под их руководством йогой.

Самый недорогой отель на середину апреля обойдется в сумму от 37 000 рублей для двоих на неделю. При этом аналогичный тур в отель 5 звезд будет стоить от 58 000 рублей на двоих и уже с завтраками и ужинами. Весной на Кипре идеальное время для экскурсий. Благодаря тому, что днем еще не знойно, можно спокойно погулять по развалинам и посмотреть мозаики, сохранившиеся от римских вилл, или колонны, оставшиеся от храмов древних греческих богов. Многие туристы в это время стараются съездить на экскурсии в горные монастыри. Также стоит отправиться на прогулку по природному заповеднику Акамас рядом Купальнями Афродиты – с горы открывается захватывающий вид на побережье Кипра. Правда, ехать сюда стоит в первой половине дня, потому что после заката можно потеряться и провести на горе всю ночь, ожидая рассвета.

Тунис: отдых в пустыне





Загореть в апреле можно и в Тунисе. В это время температура воздуха уже выше 20 градусов, а вот море еще недостаточно теплое для долгих заплывов. При этом недельный тур на двоих в бюджетном отеле начинается от 37 000 рублей, провести столько же времени в отеле 5 звезд будет стоить уже дороже – от 70 000 рублей. Купаться, конечно, придется в бассейне, зато будет достаточно времени, чтобы оценить местные SPA-процедуры. Тунис славится своей омолаживающей талассотерапией.

Также весной можно поездить по экскурсиям и попробовать экстремальные развлечения, которых в Тунисе огромное количество. Например, стоит отправиться на джип-сафари по пустыне с заездом на планету Татуин в город Мос-Эспе, где бережно хранят декорации к "Звездным войнам", построенные более 30 лет назад. Или устроить себе двухневное приключение – караванную прогулку по барханам Сахары. В Тунисе есть и древние памятники культуры, такие как руины знаменитого города античности Карфагена, не дававшего покоя римлянам. Одна из самых ярких экскурсий проводится в город Сиди-бу-Саид, где получаются лучшие фотографии с отдыха. Дело в том, что его бело-голубая архитектура напоминает красоты греческого острова Санторини.

Греция: далекие острова





Недорого отдохнуть в роскошном отеле в середине апреля можно и в Греции. Стоимость недельного тура на двоих в отель 3 звезды начинается от 36 000 рублей, в то время как поездка в отель 5 звезд на это же время с питанием по системе "все включено" обойдется в сумму от 52 000 рублей. Конечно, такие цены во многом обусловлены началом сезона.

К сожалению, на Крите купаться еще холодно. Да и загорать получится не каждый день – температура воздуха едва поднимается до 20 градусов, а вода в море понравится только убежденным моржам, ведь она прогревается всего до 14 градусов. При этом Крит все равно удивит туристов разнообразными развлечениями. В премиальном отеле обязательно будет бассейн, поэтому без водных процедур вы точно не останетесь. Более того, можно побаловать себя экскурсиями. Обязательно стоит посетить Кносский дворец, где по легенде находился знаменитый лабиринт Минотавра. Также можно заняться агротуризмом – поездить с экскурсиями по винодельням и оливковым фермам. Ну а всем, кто еще не видел один из самых красивых островов на планете Санторини, стоит сплавать туда на один день с организованной группой. Согласно мнению некоторых историков, именно этот остров стал прообразом легендарной Атлантиды. Вид из города на вулканическую кальдеру надолго сохранится в памяти, а путешествие в Грецию в самом начале сезона, как ни странно, может стать одним из самых интересных и волнующих в жизни.

ОАЭ: лето в разгаре





Апрель в Арабских Эмиратах – это идеальный месяц для полноценного отдыха. Воздух раскален почти до 30 градусов, а вода в Персидском заливе прогрета до 27. Можно не только купаться, но и гонять на водных лыжах, нырять с аквалангом и рассекать на гидроциклах. При этом перелет в ОАЭ не такой долгий, как в далекие страны Юго-Восточной Азии. Самые недорогие туры для двоих на неделю в начале апреля начинаются от 50 000 рублей. При этом почувствовать себя шейхом на семь ночей, забронировав пятизвездочный отель, будет стоить от 64 000 рублей, правда, только с завтраками. Но в Арабских Эмиратах интересно питаться в различных ресторанах, тем более что в местных заведениях представлена кухня разных стран мира на любой вкус.

Один день обязательно стоит посвятить шопингу, чтобы оценить масштаб местных мегамоллов и ассортимент знаменитых восточных базаров. Поход по магазинам здесь можно совместить с посещением аквариума в Dubai Mall, который считается самым большим торговым центром в мире. Ну и, разумеется, нельзя отказать себе в удовольствии подняться на самую высокую башню в мире Бурдж Халифа, которая буквально упирается шпилем в небо на высоте 828 метров.