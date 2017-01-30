Секреты недорогого отдыха в пятизвездочных отелях

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

На Украине представили символы "Евровидения"

Европейские организаторы утвердили новый символ и слоган конкурса
Lifestyle

Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети

Лицо голливудской звезды превратили в мем
партнеры
Понедельник 30 января
Лента новостей
19:06
Милонов предложил пожизненно наказывать врачей-насильников
18:47
Жириновский пожаловался на подарок Прохорова
18:43
В России резко выросло число безработных
18:19
Неудачные наряды Гильдии актеров
18:16
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
18:10
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
18:09
Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
17:51
Фигуристка Погорилая попала в аварию
17:48
Десять фактов о РЭУ имени Плеханова
17:37
США изменили порядок выдачи виз россиянам
17:35
Янукович сделал признание по делу о Майдане
17:23
Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю (видео)
17:21
Бузовой вставляют палки в колеса
17:09
Петренко рассказал о новорожденном
16:57
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
16:53
Поляки разрешили России поделить Украину
16:52
Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
16:50
Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
16:50
Больной отец Валерии Гай Германики просит о помощи
16:47
Мешок посеял панику в метро Петербурга
16:43
Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа
16:19
Хаски испугался зажима для волос (видео)
16:13
Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
16:06
Гигинеишвили взял в заложники Михалкову
15:55
Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки
15:50
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
15:46
Что стало с дочерью Ксенофонтовой после скандала
15:45
Почему люди болеют
15:38
Мнение: "гоночный болид" Mercedes-AMG GLE 43 4Matic
15:32
Путин призвал раскрыть доходы казачьих атаманов
15:29
Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ
15:27
Ира Нельсон из Reflex прошла курс лечения в Дубае
15:24
Самые известные голливудские вонючки
15:23
Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев
15:17
Назарбаев готовит специальное заявление
14:55
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
14:41
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
14:39
Петренко стал отцом в четвертый раз
14:36
У Эштона Катчера сдали нервы из-за Кунис
14:34
Россиянин прославил свой чересчур спокойный город
14:09
Япония хочет кормить россиян рыбой из Фукусимы
14:05
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
14:04
В чем сошлись Путин и Трамп
14:03
В Финляндии загорелся завод по производству красителей
14:03
Калининград начинает отсчет времени до чемпионата мира 2018
13:56
Шаляпина высмеяли за "бабулю"-американку
13:52
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)
13:50
Красавица-дочь Джоли вышла на улицу в шортах зимой
13:37
Пьяный турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
13:33
За "Адмиралом Кузнецовым" следят три корабля НАТО
13:23
Украинский генерал распрощался с Севастополем
13:21
Значение имени Антон
13:16
ОНФ найдет хозяев мусору
13:08
Украина втянула российских биатлонистов в скандал с гимном
12:59
В Петербурге повар из Африки с тесаком напал на посетителя кафе
12:54
Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи
12:39
Отсидевший отец Прохора Шаляпина попал в психбольницу
12:36
Полицейские задержали перегородившего дорогу скорой автохама
12:24
В Москве появится площадь Фиделя Кастро
12:20
Садальский показал Максакову в купальнике
12:17
Застройщиков обязали стать окрытыми
12:17
Предполагаемому создателю "Шалтая-Болтая" продлили арест
12:08
Во время факельного шествия в Славянске прогремел взрыв
12:00
Трамп взял на себя "первый грех"
11:55
В центре Москвы нашли древний артефакт
11:51
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
11:41
Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом
11:38
США проверят ядерную выживаемость России
11:36
Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"
11:32
Подмосковье стало лидером по количеству убийств
11:28
Улюкаева оставили под домашним арестом
11:18
Россияне стали меньше бояться войны
11:12
Известная актриса об отношениях с Авериным и родах
11:11
Секретарша Геббельса умерла на 107-м году жизни
11:04
Бывшего полпреда президента задержали за экстремизм
10:55
Крупного чиновника задержали с погоней в Москве
10:55
Установлена личность убитого на "стрелке" подростка
10:40
В Подмосковье поезд сбил легковушку
10:36
Вера Алентова расскажет о своей судьбе со сцены
10:29
Российские хакеры прятали компромат на Украине
10:26
Бандерас госпитализирован из-за острой боли в сердце
10:25
Порошенко бежит к Меркель жаловаться на Россию
10:18
Вдову Золотухина преследуют долги
10:13
В столичном метро из-за пассажира произошел сбой
10:05
В России наркоманов лишат удовольствия
10:01
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
09:42
Новая версия семейной драмы Елены Ксенофонтовой
09:42
Грузия ищет способ помириться с Россией
09:29
Курс доллара рискует упасть на 20 рублей
09:23
Захарова назначила награду за насмешки над Борисом Джонсоном
09:13
Никита Высоцкий: Я не простил Марину Влади
09:09
Обама жестко подставил Трампа
08:44
Самые красивые фото "Мисс Вселенной"
08:33
Кто победил в конкурсе "Мисс Вселенная"
08:32
Подростка зарезали на "стрелке" в московском ТЦ
08:30
Маленькие слабости Трампа
08:25
Упавшего на пути в московском метро пассажира спасли
08:12
При захвате здания в столице ранены два охраника
08:00
В торговом центре в Москве погиб младенец
17:55
Звезды шокированы гибелью основателя Soho Rooms

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Lifestyle

Секреты недорогого отдыха в пятизвездочных отелях

Фото: GLOBAL LOOK press
Заядлые путешественники знают, как забронировать такой тур практически по себестоимости. При этом, настоящие travel-гуру способны поселиться в роскошной пятизвездочной гостинице по цене обычной "трешки". Как им это удается, читайте в новом обзоре на Dni.Ru.
прочитано 1128 раз

Самые низкие цены туроператоры предоставляют в двух случаях: либо в самый последний момент, когда туры буквально "сгорают", потому что у туристов нет времени оформить визу, либо если тур бронируется на старте продаж, за несколько месяцев. При этом не стоит надеяться на "горящие" предложения – обычно они появляются за пару дней до вылета и в большинстве случаев в страны Шенгенского соглашения, поэтому рассчитывать на них могут только обладатели открытых мультивиз. Кроме того, при покупке "горящего тура" размещение предлагается в тех отелях, которые не смогли распродать по каким-то причинам, а вот все самые интересные предложения обычно скупают на старте продаж. Так что если вы хотите недорого и комфортно отдохнуть весной, то подходящий отель стоит подбирать уже сейчас.

Конечно, еще не везде в Европе в это время года будет прогрето море, но это, как ни странно, не смущает, к примеру, британцев, готовых и в апреле купаться в открытых бассейнах на Кипре. Загореть при этом получится так же хорошо, как в пик сезона, зато цены на все будут значительно ниже, а на экскурсиях и пляжах вы не увидите толп туристов. В общем, отдых мечты.

Специалисты сервиса по продаже туров онлайн Level.Travel рассказали Dni.Ru  о том, на каких направлениях сейчас можно найти наиболее выгодные предложения.

Турция: "все включено" за копейки

Фото: GLOBAL LOOK press

В этом сезоне турецкие отели и туроператоры решили всерьез побороться за туристов из России. И в этом году россиянам постараются предложить самые привлекательные цены. Если правильно выбрать время и забронировать заранее отдых на период сразу после майских праздников, то можно за вполне приемлемую цену улететь в отель 5 звезд: недельный тур с питанием по системе "все включено" обойдется всего в 34 000 рублей на двоих. Для сравнения: аналогичный отдых в "трешке" будет стоить 26 000, это всего лишь на 8 000 рублей дешевле. Поэтому, переплатив совсем немного, можно остановиться и пожить буквально в королевских условиях.

В середине мая уже многие купаются – температура воды на некоторых турецких курортах достигает 20 градусов, а воздух на солнце прогревается до 25 градусов. За неделю можно обзавестись приличным загаром. В мае в Турции можно заняться шопингом в многочисленных торговых центрах Анталии, съездить на экскурсию в один из национальных парков или отправиться на прогулку вдоль побережья на яхте с включенным обедом из морепродуктов. Поклонники античной истории могут съездить в Сиде, чтобы побродить по древним руинам и представить себя на месте Клеопатры и римского полководца Марка Антония, которые любили здесь уединяться, забывая про государственные дела. Поклонникам вечеринок и танцев стоит ехать в Кемер или Мармарис, где постоянно проходят дискотеки как под открытым небом, так и в ночных клубах. 

Кипр: жаркое солнце и бодрящее море

Фото: GLOBAL LOOK press\Usher, D.

В середине апреля сезон на Кипре только открывается. Однако сюда уже активно едут и русские, и британцы. Туристы в это время пользуются низкими ценами на туры, большим выбором прокатных автомобилей, которые в стране с левосторонним движением осмеливаются брать далеко не все. Комфортному отдыху способствует и небольшое число отдыхающих. В то же время солнце уже припекает вполне по-летнему – температура воздуха выше плюс 20. Правда, море пока холодное, не теплее 17 градусов. Впрочем, если остановиться в отеле 5 звезд, то купаться можно и в теплом бассейне, а морем наслаждаться с берега, играя с аниматорами в петанк или занимаясь под их руководством йогой.

Самый недорогой отель на середину апреля обойдется в сумму от 37 000 рублей для двоих на неделю. При этом аналогичный тур в отель 5 звезд будет стоить от 58 000 рублей на двоих и уже с завтраками и ужинами. Весной на Кипре идеальное время для экскурсий. Благодаря тому, что днем еще не знойно, можно спокойно погулять по развалинам и посмотреть мозаики, сохранившиеся от римских вилл, или колонны, оставшиеся от храмов древних греческих богов. Многие туристы в это время стараются съездить на экскурсии в горные монастыри. Также стоит отправиться на прогулку по природному заповеднику Акамас рядом Купальнями Афродиты – с горы открывается захватывающий вид на побережье Кипра. Правда, ехать сюда стоит в первой половине дня, потому что после заката можно потеряться и провести на горе всю ночь, ожидая рассвета.

Тунис: отдых в пустыне

Фото: GLOBAL LOOK press\Andreas Gebert

Загореть в апреле можно и в Тунисе. В это время температура воздуха уже выше 20 градусов, а вот море еще недостаточно теплое для долгих заплывов. При этом недельный тур на двоих в бюджетном отеле начинается от 37 000 рублей, провести столько же времени в отеле 5 звезд будет стоить уже дороже – от 70 000 рублей. Купаться, конечно, придется в бассейне, зато будет достаточно времени, чтобы оценить местные SPA-процедуры. Тунис славится своей омолаживающей талассотерапией.

Также весной можно поездить по экскурсиям и попробовать экстремальные развлечения, которых в Тунисе огромное количество. Например, стоит отправиться на джип-сафари по пустыне с заездом на планету Татуин в город Мос-Эспе, где бережно хранят декорации к "Звездным войнам", построенные более 30 лет назад. Или устроить себе двухневное приключение – караванную прогулку по барханам Сахары. В Тунисе есть и древние памятники культуры, такие как руины знаменитого города античности Карфагена, не дававшего покоя римлянам. Одна из самых ярких экскурсий проводится в город Сиди-бу-Саид, где получаются лучшие фотографии с отдыха. Дело в том, что его бело-голубая архитектура напоминает красоты греческого острова Санторини.

Греция: далекие острова

Фото: GLOBAL LOOK press

Недорого отдохнуть в роскошном отеле в середине апреля можно и в Греции. Стоимость недельного тура на двоих в отель 3 звезды начинается от 36 000 рублей, в то время как поездка в отель 5 звезд на это же время с питанием по системе "все включено" обойдется в сумму от 52 000 рублей. Конечно, такие цены во многом обусловлены началом сезона.

К сожалению, на Крите купаться еще холодно. Да и загорать получится не каждый день – температура воздуха едва поднимается до 20 градусов, а вода в море понравится только убежденным моржам, ведь она прогревается всего до 14 градусов. При этом Крит все равно удивит туристов разнообразными развлечениями. В премиальном отеле обязательно будет бассейн, поэтому без водных процедур вы точно не останетесь. Более того, можно побаловать себя экскурсиями. Обязательно стоит посетить Кносский дворец, где по легенде находился знаменитый лабиринт Минотавра. Также можно заняться агротуризмом – поездить с экскурсиями по винодельням и оливковым фермам. Ну а всем, кто еще не видел один из самых красивых островов на планете Санторини, стоит сплавать туда на один день с организованной группой. Согласно мнению некоторых историков, именно этот остров стал прообразом легендарной Атлантиды. Вид из города на вулканическую кальдеру надолго сохранится в памяти, а путешествие в Грецию в самом начале сезона, как ни странно, может стать одним из самых интересных и волнующих в жизни.

ОАЭ: лето в разгаре

Фото: GLOBAL LOOK press

Апрель в Арабских Эмиратах – это идеальный месяц для полноценного отдыха. Воздух раскален почти до 30 градусов, а вода в Персидском заливе прогрета до 27. Можно не только купаться, но и гонять на водных лыжах, нырять с аквалангом и рассекать на гидроциклах. При этом перелет в ОАЭ не такой долгий, как в далекие страны Юго-Восточной Азии. Самые недорогие туры для двоих на неделю в начале апреля начинаются от 50 000 рублей. При этом почувствовать себя шейхом на семь ночей, забронировав пятизвездочный отель, будет стоить от 64 000 рублей, правда, только с завтраками. Но в Арабских Эмиратах интересно питаться в различных ресторанах, тем более что в местных заведениях представлена кухня разных стран мира на любой вкус.

Один день обязательно стоит посвятить шопингу, чтобы оценить масштаб местных мегамоллов и ассортимент знаменитых восточных базаров. Поход по магазинам здесь можно совместить с посещением аквариума в Dubai Mall, который считается самым большим торговым центром в мире. Ну и, разумеется, нельзя отказать себе в удовольствии подняться на самую высокую башню в мире Бурдж Халифа, которая буквально упирается шпилем в небо на высоте 828 метров.

Автор: Василий Ручкин30 января 2017, 15:02

комментарии

Политика

Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
Янукович сделал признание по делу о Майдане
Поляки разрешили России поделить Украину
В чем сошлись Путин и Трамп

Шоу-бизнес

Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
Бабкина поразила фото без макияжа
Бузовой вставляют палки в колеса
Петренко рассказал о новорожденном

Проишествия

Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)

Lifestyle

На Украине представили символы "Евровидения"
Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети
В США названы лучшие актеры
Секреты недорогого отдыха в пятизвездочных отелях
Шоу-бизнес

Известная актриса об отношениях с Авериным и родах

Коллеги вместе отдыхают и отмечают важные даты
Шоу-бизнес

Садальский показал Максакову в купальнике

Скандально известный актер опубликовал пикантное фото
Шоу-бизнес

Красавица-дочь Джоли вышла на улицу в шортах зимой

Голливудскую диву отругали за то, что вывела ребенка одетой не по погоде
Общество

Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ

В Московском патриархате назвали "недостойной" установку массивного павильона на кладбище

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года

Фоторепортажи

Неудачные наряды Гильдии актеров
Самые известные голливудские вонючки
Как российские фигуристы покорили Европу
Самые красивые фото "Мисс Вселенной"

Спорт

Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)

Регионы

В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
Россиянин прославил свой чересчур спокойный город
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru