Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков

Полиция освободила от бездомных особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко в престижном лондонском районе Белгравия, захваченный ими несколько дней назад. Выселить бомжей постановил суд.

Операция по освобождению пустующего с 2014 года особняка стоимостью более 18 миллионов долларов от бомжей продолжалась 2,5 часа. Дом Гончаренко пришлось покинуть 30 бездомным.

Однако выселенные из особняка захватчики не сдались окончательно. Расположившись у ограды здания с вещами, они отказались уходить. Одна из бездомных, которая провела в особняке российского миллиардера три дня, назвала их выдворение "отвратительным" поступком, передает репортер Press Association Айне Фокс в своем Twitter.

One woman, who spent three days there and has previously been homeless, described their removal as "disgusting" pic.twitter.com/QxWAd6Tpgj — Aine Fox (@aine_fox) 1 февраля 2017 г.

Напомним, разбившие в особняке миллиардера лагерь бездомные повесили плакат: "Американское антиправительство в изгнании". Среди них мог находиться хакер, которому в США грозит 99 лет тюрьмы за похищение секретных данных ФБР и NASA. Бомжи заявили, что дом больше не является частной собственностью и требовали выкуп за освобождение территории.

Squatters have been removed from a property at Eaton Square, central London after a week at the multi-million pound property pic.twitter.com/tOXkRIeFnH — Aine Fox (@aine_fox) 1 февраля 2017 г.

Как писали Dni.ru, россиянин Андрей Гончаренко является самым таинственным из всех миллиардеров, поскольку источник его дохода никому не известен. Предприниматель никогда не появлялся в списке Forbes, а его карьерный путь остается загадкой.