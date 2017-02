Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков

Операция по освобождению пустующего с 2014 года особняка стоимостью более 18 миллионов долларов от бомжей продолжалась 2,5 часа. Дом Гончаренко пришлось покинуть 30 бездомным.

Однако выселенные из особняка захватчики не сдались окончательно. Расположившись у ограды здания с вещами, они отказались уходить. Одна из бездомных, которая провела в особняке российского миллиардера три дня, назвала их выдворение "отвратительным" поступком, передает репортер Press Association Айне Фокс в своем Twitter.

One woman, who spent three days there and has previously been homeless, described their removal as "disgusting" pic.twitter.com/QxWAd6Tpgj