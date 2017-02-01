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Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Полиция освободила от бездомных особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко в престижном лондонском районе Белгравия, захваченный ими несколько дней назад. Выселить бомжей постановил суд.
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Операция по освобождению пустующего с 2014 года особняка стоимостью более 18 миллионов долларов от бомжей продолжалась 2,5 часа. Дом Гончаренко пришлось покинуть 30 бездомным.

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Однако выселенные из особняка захватчики не сдались окончательно. Расположившись у ограды здания с вещами, они отказались уходить. Одна из бездомных, которая провела в особняке российского миллиардера три дня, назвала их выдворение "отвратительным" поступком, передает репортер Press Association Айне Фокс в своем Twitter.

Напомним, разбившие в особняке миллиардера лагерь бездомные повесили плакат: "Американское антиправительство в изгнании". Среди них мог находиться хакер, которому в США грозит 99 лет тюрьмы за похищение секретных данных ФБР и NASA. Бомжи заявили, что дом больше не является частной собственностью и требовали выкуп за освобождение территории.

Как писали Dni.ru, россиянин Андрей Гончаренко является самым таинственным из всех миллиардеров, поскольку источник его дохода никому не известен. Предприниматель никогда не появлялся в списке Forbes, а его карьерный путь остается загадкой. 

Автор: Людмила Фоканова1 февраля 2017, 15:30

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