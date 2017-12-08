Программа "Народный гараж" облегчила жизнь москвичей

Программа "Народный гараж", нацеленная на создание доступных парковочных пространств для горожан, завершится в столице до нового года. Об этом рассказал замруководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин.



По его словам, в настоящий момент она закончилась в шести округах столицы. Возвести осталось лишь пять объектов на 1 685 машиномест в четырех округах – Юго-Восточном, Западном, Восточном и Южном.

После завершения проекта столичные власти ликвидируют отвечающую за его реализацию "Дирекцию строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы". При этом находящиеся в хозяйственном ведении предприятия парковочные пространства будут выставлены на продажу еще до его ликвидации.

В пресс-службе стройкомплекса Москвы подчеркнули, что всю необходимую информацию о торгах можно будет найти на досках объявлений в жилых домах. Кроме того, она будет представлена на сайтах префектур и управ, "Дирекции гаражного строительства", "Жилищника" и других управляющих компаний.

Напомним, в ноябре программа была завершена в Северо-Западном округе столицы. В эксплуатацию сдали машиноместа на Куркинском шоссе. "Гаражный комплекс на Куркинском шоссе (владение 15) вмещает 110 автомобилей. В его строительство инвестировали средства 15 дольщиков. В гаражном комплексе остаются вакантными 75 машиномест, которые можно приобрести на электронном аукционе", – сообщил Батайкин. Жители получили доступные и удобные парковочные пространства рядом с домом.

В октябре программа "Народный гараж" завершилась в Юго-Западном округе. Один из объектов расположен на улице Академика Опарина. Его вместимость – 382 автомобиля. В строительство паркинга вложили свои средства 82 дольщика. Всего по договорам долевого участия в новом "народном гараже" было приобретено 349 машиномест.





Программа "Народный гараж" стартовала в Москве еще в 2009 году. Однако работы неоднократно останавливались из-за смены подрядчиков. Тем не менее за прошедшие семь лет удалось возвести 162 гаража, благодаря которым москвичи получили более 50 тысяч машиномест в непосредственной близости от дома. Это позволило значительно продвинуться на пути решения проблемы дефицита парковочных мест в столице.

Больше всего паркингов появилось в Юго-Западном и Юго-Восточном округах – по 26 и 24 гаража соответственно. Меньше всего – в центре (шесть адресов) и Зеленограде (девять адресов).

После завершения программы "Народный гараж" решать вопрос обеспечения горожан парковочными местами будут по-другому. При строительстве нового дома его жильцов заранее обеспечат подземным паркингом.

