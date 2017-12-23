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Ведущая "Дома-2" покидает Россию

Катя Жужа Фото: instagram.com/katyajuja555/
Ведущая "Дома−2" Катя Жужа переезжает в Эмираты. Девушка уже давно облюбовала Дубай и даже купила там роскошные апартаменты.
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Жужа уверена, что в солнечной стране будет прекрасно себя чувствовать. Кроме того, у звезды телестройки появится возможность чаще выбираться на отдых и даже встречать гостей.

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"В Дубае мне всегда было комфор­тно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – рассказала Катя.

По словам ведущей, ее дочке Николь тоже нравится заграницей. "Она каждый раз, улетая, спрашивает: "Мама, а когда мы сюда вернемся?". Вот я и решила обзавестись недви­жимостью в этом райском местечке, чтобы останавливаться в собственной квартире", – поделилась девушка.

Катя присмотрела апартаменты в элитном небоскребе на побережье. Апартаменты привлекли звезду "Дома-2" масштабностью и раз­витой инфраструктурой.

"Во дворе есть небольшой парк, детская пло­щадка и даже школа! Моя Николь очень обрадовалась, и мы поду­мали, что можно приезжать в Дубай на пару месяцев, во время которых дочка будет ходить на уроки там", – цитирует Жужу журнал "Дом-2".

Я на фоне фото обоев ��

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555)

Квартира телеведущей двух­комнатная. В ней есть гостиная, спальня и кухня. Но гостиную Катя планирует перестроить в детскую, а кухню превратить в зону для приема друзей.

Автор: Алёна Нестерова23 декабря 2017, 17:17
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