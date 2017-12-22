"Дом-2": скандал за кулисами и будет ли у шоу новый продюсер

"Дом-2" не просто так остается самым обсуждаемым реалити-шоу российского ТВ на протяжении уже 13 лет. Кто-то считает проект банальной и пошлой постановкой, кто-то называет его не иначе как школой жизни.



Его любят и ненавидят. Но как бы то ни было, новые серии продолжают смотреть миллионы, а это значит, что пока у шоу есть свой зритель, продюсеры будут выпускать востребованный продукт.



Скандалы всегда остаются основной движущей силой любого реалити-шоу. И в этом отношении "Дом-2" не является исключением. Фрики, разборки, предательства и неадекватное поведение участников, ожидаемо, держат определенный градус интриги и только подогревает ажиотаж к шоу, провоцируют активный отклик аудитории на сайте, который посвящен ему.

Однако, как показали последние события, скандалы проекта не ограничиваются съемочной площадкой и социумом участников. Одно из самых обсуждаемых среди фанатов событий произошло буквально на днях.

Появились слухи, что небезызвестный продюсер проекта Алексей Михайловский, который возглавлял шоу с самого начала, ушел с занимаемой должности. И не просто ушел – а был смещен.

Лидирует в рейтинге подозреваемых Александр Карманов, успешный бизнесмен, который встал "у руля" шоу в 2014 году. Те, кто следит за развитием проекта, уже поняли, о ком идет речь.

Именно Карманов был женат на Ольге Орловой, неоднозначной личности, успевшей засветиться и на эстраде, и в составе ведущих проекта. И если раньше Карманов, по мнению фанатов, занимал должность в руководстве, то теперь решил закрепиться на официальной должности генерального продюсера.

Об этом сообщила бывшая жена Михайловского, которая также была занята в развитии и раскрутке проекта с первых дней запуска "Дома-2". По словам Василины, ее бывший муж был откровенно "подсижен" и переведен новым руководством на должность помощника одного из наставников. И хотя она уверена, что у Карманова действительно есть опыт управления ТВ проектами, он значительно уступает Михайловскому в профессионализме.

Есть ли у слуха реальные основания, пока неизвестно. Чем обернется для шоу смещение ключевой фигуры в руководстве, Алексей Михайловского, повлияет ли это на рейтинге и аудиторию фанатов, как отразится на участниках проекта и действующем составе, покажет только время. Вы можете узнать о последних слухах и новостях шоу, в числе первых обсудить серии, которые еще не вышли в эфир, а также пообщаться с фанатами "Дом-2" на http://www.schlock.ru.