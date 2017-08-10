Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Руководство Сбербанка приняло решение снизить ставки по ипотеке на 0,6-2%. Это решение коснется как кредитов на покупку квартир в новостройках, так и займов для оформления сделок на вторичном рынке.
Кроме того, был уменьшен размер первоначального взноса по кредиту на приобретение готового жилья. Показатель снизился на 5%, сообщили в пресс-службе банка.
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