Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Руководство Сбербанка приняло решение снизить ставки по ипотеке на 0,6-2%. Это решение коснется как кредитов на покупку квартир в новостройках, так и займов для оформления сделок на вторичном рынке.

Кроме того, был уменьшен размер первоначального взноса по кредиту на приобретение готового жилья. Показатель снизился на 5%, сообщили в пресс-службе банка.