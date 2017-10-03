Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт

Попавшие в список реновации дома будут исключены из программы капитального ремонта. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Бирюкову.

"Петр Павлович, необходимо откорректировать программу капитального ремонта, исключить из этой программы дома, которые вошли в программу реновации", – сказал столичный мэр на заседании президиума правительства города.

Также он дал поручение поддерживать в надлежащем состоянии вошедшие в программу дома. Это будет делаться до самого последнего момента, когда они будут освобождены, а жильцы переедут в новые здания.

Напомним, собственники квартир в подлежащих сносу домах (5110 многоквартирных зданий) с 1 августа 2017 года полностью освобождены от уплаты взносов за капремонт. Однако исключение из программы капитального ремонта не означает отказа властей города от их поддержки. В зданиях по-прежнему будет проводиться текущий ремонт и другие необходимые для нормальной жизнедеятельности работы.

Для возведения домов по программе реновации уже выбраны первые 210 площадок. Одна из главных задач – переселить людей в пределах их района. "То есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане", – отметил Сергей Собянин.

Закон о реновации столичного жилфонда был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, построенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.