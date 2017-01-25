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Тарасов начал ремонт в скандальном доме

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Оформив официальный развод с телеведущей Ольгой Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов начал ремонт в своем доме. Проектом оформления особняка спортсмена занимаются итальянские специалисты.
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Именно этот дом стал одной из причин разрыва спортсмена с Ольгой Бузовой. Телеведущая не смогла смириться с тем, что право собственности на особняк в Подмосковье ее муж оформил на свою маму.

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Сюжеты Скандальный развод Бузовой и Тарасова

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Сообщалось, что после расставания с супругом Ольга Бузова кардинально поменяла имидж. Она выпустила две песни, записала клип и даже получила премию телеканала Fashion TV. В свою очередь Тарасов, чтобы не отставать от бывшей половинки, также решил внести в свою жизнь коррективы.

Видео, снятое во время визита дизайнеров в его дом, футболист опубликовал в своем микроблоге в соцсети. По словам Дмитрия, проект близится к завершению. "Согласовываем последние штрихи, осталось немного. Спасибо итальянцам, что прилетели и помогли реализовать задуманное в реальность," – рассказал спортсмен на странице своего аккаунта.

Поклонники футболиста решили, что он таким образом решил уколоть бывшую жену, ведь телеведущая так гордилась этой недвижимостью. Но из-за того, что дом был оформлен на бывшую свекровь, при разводе Бузова осталась ни с чем.

"Перед Олей рисуется, до развода не выставлял рабочий процесс, садист", "Гнусный способ лишний раз уколоть Бузову", "А Бузова так хвасталась этим домом, дохвасталась", – так комментируют пост спортсмена его подписчики.

 

 

Напомним, 30 декабря, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись. Почему столь стремительно распалась пара "тарабузиков", казавшаяся общественности идеальной, до сих пор не известно. По одной из версий, главной причиной развода супругов стали финансовые разногласия. 

25 января 2017, 13:55

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