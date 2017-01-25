Тарасов начал ремонт в скандальном доме

Оформив официальный развод с телеведущей Ольгой Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов начал ремонт в своем доме. Проектом оформления особняка спортсмена занимаются итальянские специалисты.

Именно этот дом стал одной из причин разрыва спортсмена с Ольгой Бузовой. Телеведущая не смогла смириться с тем, что право собственности на особняк в Подмосковье ее муж оформил на свою маму.

Сообщалось, что после расставания с супругом Ольга Бузова кардинально поменяла имидж. Она выпустила две песни, записала клип и даже получила премию телеканала Fashion TV. В свою очередь Тарасов, чтобы не отставать от бывшей половинки, также решил внести в свою жизнь коррективы.

Видео, снятое во время визита дизайнеров в его дом, футболист опубликовал в своем микроблоге в соцсети. По словам Дмитрия, проект близится к завершению. "Согласовываем последние штрихи, осталось немного. Спасибо итальянцам, что прилетели и помогли реализовать задуманное в реальность," – рассказал спортсмен на странице своего аккаунта.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Янв 24 2017 в 8:38 PST

Поклонники футболиста решили, что он таким образом решил уколоть бывшую жену, ведь телеведущая так гордилась этой недвижимостью. Но из-за того, что дом был оформлен на бывшую свекровь, при разводе Бузова осталась ни с чем.

"Перед Олей рисуется, до развода не выставлял рабочий процесс, садист", "Гнусный способ лишний раз уколоть Бузову", "А Бузова так хвасталась этим домом, дохвасталась", – так комментируют пост спортсмена его подписчики.

Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Ноя 13 2016 в 7:30 PST

Напомним, 30 декабря, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись. Почему столь стремительно распалась пара "тарабузиков", казавшаяся общественности идеальной, до сих пор не известно. По одной из версий, главной причиной развода супругов стали финансовые разногласия.