Болезнь Альцгеймера: сделано сенсационное заявление о состоянии Байдена

Американскому лидеру Джо Байдену сегодня не позавидуешь. 79-летний политик постоянно становится героем скандалов международного масштаба, с завидным постоянством позорится на публике и на фоне экономического кризиса в США стремительно теряет рейтинг.
Но беда не приходят одна! Помимо профессиональных проблем, президент США страдает и от простых человеческих. Его жизнь омрачает тяжелейший недуг. Хозяин Белого дома борется с раком. К слову, он связывает онкологическое заболевание с состоянием экологии.
Кроме того, как сообщает портал VSE42, Джо Байден заразился коронавирусом. Недавно политик сдал тест, который показал положительный результат. Пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства вынужден уйти на карантин. Выполнять свои обязанности ему приходится через дистанционные сервисы.
Меж тем, американский лидер заявил, что чувствует себя хорошо. Официальный представитель администрации президента уточнила в социальных сетях, что глава США работает из своей резиденции. Сам Джо Байден тоже вышел на связь и поблагодарил всех, кто переживает за него. Об этом сообщает RT.
Однако политолог Сергей Марков уверен, что президент США страдает от более страшного недуга. По его словам, специалисты подозревают у Джо Байдена болезнь Альцгеймера. Об этом эксперт рассказал в интервью Пятому каналу. Он также выразил уверенность, что престарелый глав государства уже не может исполнять обязанности президента США и якобы за него это делает некая группа людей.