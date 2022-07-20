Столкнуть Россию с Западом: Лавров объяснил отказ от переговоров с Украиной

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса делегации России и Украины встречались несколько раз. Достигнуть каких-либо значимых результатов за столом переговоров сторонам так и не удалось. Киев использовал возможность диалога с Москвой исключительно для затягивания времени и перегруппировки войск, за что, естественно, получил по рукам.
В нынешних условиях вести переговоры с Незалежной нет никакого смысла. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В беседе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян он напомнил о позиции Запада.
По словам дипломата, зарубежные политики настаивают на том, что Украина не должна идти на переговоры с Россией до тех пор, пока не получит преимущества на поле боя, а сейчас у нее слабые позиции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев никогда не сможет одержать победу над Москвой.
Меж тем, по его словам, Украине сегодня не дают совершить какие-либо конструктивные шаги, накачивая ее оружием. Сергей Лавров заявил, что США и Британия хотят превратить спецоперацию в полноценную войну против европейских стран, то есть столкнуть Россию и Запад. Министр иностранных дел уверен, что решение об участии Киева в переговорах с Москвой будут принимать в Вашингтоне.