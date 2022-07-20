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Политика
Столкнуть Россию с Западом: Лавров объяснил отказ от переговоров с Украиной

Столкнуть Россию с Западом: Лавров объяснил отказ от переговоров с Украиной

Сергей Лавров заявил, что США и Британия хотят превратить спецоперацию на Украине в полноценную войну.
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После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса делегации России и Украины встречались несколько раз. Достигнуть каких-либо значимых результатов за столом переговоров сторонам так и не удалось. Киев использовал возможность диалога с Москвой исключительно для затягивания времени и перегруппировки войск, за что, естественно, получил по рукам.

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 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

В нынешних условиях вести переговоры с Незалежной нет никакого смысла. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В беседе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян он напомнил о позиции Запада.

По словам дипломата, зарубежные политики настаивают на том, что Украина не должна идти на переговоры с Россией до тех пор, пока не получит преимущества на поле боя, а сейчас у нее слабые позиции. Глава МИД РФ подчеркнул, что Киев никогда не сможет одержать победу над Москвой.

Меж тем, по его словам, Украине сегодня не дают совершить какие-либо конструктивные шаги, накачивая ее оружием. Сергей Лавров заявил, что США и Британия хотят превратить спецоперацию в полноценную войну против европейских стран, то есть столкнуть Россию и Запад. Министр иностранных дел уверен, что решение об участии Киева в переговорах с Москвой будут принимать в Вашингтоне.

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Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Автор: 20 июля 2022, 13:16 Источник: RT ✓ Надежный источник
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