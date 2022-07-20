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Политика
Шольц занят: Путин хочет спасти Европу от энергетического кризиса

Шольц занят: Путин хочет спасти Европу от энергетического кризиса

Владимир Путин предложил канцлеру Германии запустить газопровод "Северный поток-2".
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Во вторник, 19 июля, российский лидер Владимир Путин посетил Иран, где провел переговоры с главой исламской республики Эбрахимом Раиси, а также со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После официальных мероприятий президент РФ ответил на вопросы журналистов. В частности, он коснулся темы энергетического кризиса в Европе.

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Политик опроверг слухи о том, что "Газпром" может отказаться от выполнения своих обязательств. По его словам, некоторые наши партнеры просто пытаются переложить ответственность за свои ошибки на отечественного энергетического гиганта.

Глава государства обратил внимание, что сегодня на европейском рынке стоимость тысячи кубометров голубого топлива достигла отметки в 1700 евро. К слову, это в 17 раз больше, чем в позапрошлом году. Владимир Путин напомнил, что в Европе решили отказаться от традиционных видов энергии в пользу нетрадиционных, однако, по его словам, данная политика не сработала.

Президент России подчеркнул, что из-за необоснованных действий Украины, а также санкций, введенных после начала специальной военной операции, транзит отечественного газа в Европу сократился. Меж тем, для решения энергетического кризиса он предложил запустить газопровод "Северный поток-2".

Владимир Путин уже обсуждал эту идею с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако немецкий политик, по словам российского лидера, отказался принимать решение, сославшись на занятость. Об этом сообщает телеканал "360".

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Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Автор: 20 июля 2022, 10:16 Источник: Официальный сайт Президента РФ ✓ Надежный источник

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