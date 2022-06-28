Сергей Лавров подчеркнул, что личное мнение и надежды Владимира Зеленского значения не имеют.



Президент Украины Владимир Зеленский как до начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР не контролировал ситуацию в своей стране, так и сейчас потерял всякую связь с реальностью. Пока на Украине орудуют националистические формирования, Армия России продолжает успешно выполнять поставленные перед ней задачи на Донбассе. Меж тем, глава Незалежной вместо разрешения кризисной ситуации за столом переговоров с нашей страной продолжает искать поддержки у своих заокеанских советников.

К слову, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров тоже уверен, что сам Владимир Зеленский уже не принимает ключевых решений. Дипломат объяснил, кто это делает вместо президента Украины. По его словам, решения по Незалежной принимаются в США, но не на уровне американского лидера.

Об этом министр иностранных дел рассказал журналистам во вторник, 28 июня, в ходе рабочего визита в Ашхабад. Так, по словам главы МИД РФ, решения по Украине в США принимают чиновники из Государственного департамента и, возможно, администрации главы государства. Сергей Лавров также подчеркнул, что личное мнение и надежды Владимира Зеленского значения не имеют.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Сергей Лавров раскрыл план НАТО и Евросоюза по нападению на Россию. Дипломат заявил, что Запад собирает коалицию против нашей страны.